Yamper González habla claro: "No olviden a este caballo que hará una buena actuación"

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El equipo de Meridiano Web se trasladó la mañana de este miércoles 27 de mayo a las instalaciones del hipódromo La Rinconada, con el propósito de dar cobertura a la intensa jornada de ajustes donde asistieron jinetes, traqueadores y entrenadores a fin de unir esfuerzos para evaluar las condiciones físicas de sus ejemplares.

Los profesionales del turf cronometraron cada paso y pasaron revista a las condiciones de los ejemplares inscritos para la Reunión 23, cartelera oficial que acaparará la atención de la afición hípica a celebrarse el último domingo de este mes.

Uno de los jinetes asistentes a la actividad es el aprendiz Yamper González, por lo que tendrá un compromiso de monta para la mencionada jornada dominical.

Asimismo, el jockey aprovechó la oportunidad de entrevistar para este medio digital para saber los detalles de esta monta en el óvalo de Coche.

Yamper González: Compromiso R23 La Rinconada Datos Hípicos

Yamper, estamos muy agradecido por conceder la entrevista. Para está oportunidad tendrás una monta que será en la segunda competencia pues repite la monta con el cuatroañero Charlie, entrenado por Riccardo D’Angelo y reaparece luego de 56 días sin correr ¿Qué nos puedes decir de este ejemplar?

-Saludos a toda la afición hípica y estoy agradecido con el entrenador Ricky (D’Angelo) y a todas las conexiones por la oportunidad de montar a este caballo, por lo que esperamos haga una buena carrera.