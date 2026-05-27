Artillería pesada: Riccardo D’Angelo proyecta un ascenso meteórico este domingo en La Rinconada

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El cierre del primer mes de actividades en el segundo meeting de La Rinconada activa las alarmas de competitividad en el óvalo de Coche. Profesionales del látigo y el entrenamiento intensifican sus labores con un objetivo claro: optimizar sus estadísticas o concretar esa anhelada primera victoria del ciclo. En este escenario de alta exigencia, la cuadra de Riccardo D’Angelo surge como una de las más activas y peligrosas de la jornada.

Entrevista ganadora: Meridiano Web Miércoles de Ajustes

El experimentado preparador no escatima recursos para la reunión de este domingo. Con una flota de ocho ejemplares inscritos, D’Angelo asume el compromiso de recortar la distancia frente a Gabriel Márquez, quien hasta la fecha sostiene el liderato de la estadística local. La estrategia es clara: volumen de participación aliado a la calidad física de sus pupilos.

Tras concluir la sesión de entrenamientos matutinos y supervisar los últimos ajustes de su caballada, el líder del entrenamiento dedicó un espacio exclusivo al equipo de Meridiano Web. Durante la entrevista, el profesional desglosó de manera exhaustiva las posibilidades de cada uno de sus presentados, con la confianza de quien conoce el estado óptimo de su material.

La jornada trainer para usted arranca en la segunda carrera donde debe ensillar al ejemplar Charlie que va a un recorrido de 1.500 metros y regresa luego de 56 días de inactividad.

-Este ejemplar va mejorar bastante su debut, para esta ocasión anda bastante bien. Lo esta haciendo bastante bien en privado y en este lote que se me bastante discreto él va mostrar mejoría.

Luego, en la tercera carrera, hace su debut en La Rinconada la primera hija de Gun Runner, Fatima Blush (USA).

- Esta yegua reaparece en el país tras cumplir una campaña modesta en los óvalos de Estados Unidos. Posee un papel genealógico de primer nivel y su evolución en la cancha es notable. No solo esperamos un retorno exitoso, sino una campaña excepcional de esta hija de Gun Runner en nuestra pista.

Dos presentadas en la sexta carrera: Pittaluga (Usa) y Melania.

-La primera de ellas reaparece luego de un corto paro, ella corrió un poco falta todavía y para esta oportunidad la yegua mucho más puesta considero que será la enemiga lógica a vencer.

Melania, corrió recientemente con múltiples contratiempos y para esta ocasión esperamos que siga mejorando.

Llego el 5y6 nacional, en la primera válida en yunta con Jaime Lugo Jr. tiene el compromiso con el ejemplar Gran Victorioso.

- Este ejemplar enfrentó diversos tropiezos en el aparato de salida durante su actuación previa. Si bien el trayecto de este domingo resulta algo incómodo para sus medios de acción, su excelente condición física actual obliga a los apostadores a incluirlo en todas sus combinaciones.

Dos más de la cuadra forman parte de la quinta válida: Vinicius Jr. y El Relámpago.

-Estos caballos andan bastante bien. El Relámpago, viene de tres segundos de manera consecutiva este año. De verdad esta prácticamente de turno y con excelente puesto de partida considero que es el ejemplar lógico a vencer en esta prueba.

Importada: 5y6 nacional Compromisos Carreras

Para cerrar sus labores en la reunión 23 de carreras, deberá ensillar otra importada que se estrena en la arena de Coche, pero en este caso se trata de No Time To Wait.

- La potranca exhibe condiciones óptimas en sus ejercicios privados. Se trata de otra pieza de origen estadounidense que hará su estreno oficial en Venezuela tras registrar aprontes sumamente llamativos. Existe una enorme expectativa sobre su rendimiento; si bien el trayecto no parece el más adecuado para sus medios de acción, su calidad física garantiza que estará en la definición de la competencia