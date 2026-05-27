El reencuentro esperado: Destacada dupla unirá fuerzas con un ejemplar que reaparece luego de este tiempo en La Rinconada

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La vigésima tercera reunión del año bajará el telón de este mes en el óvalo de Caracas. La jornada, correspondiente al segundo meeting de la temporada, contará con un total de 13 competencias. Aunque el programa no incluye clásicos de Grado, destaca una condicional especial para caballos nacionales e importados.

La segunda competencia del ciclo no válido reunirá a caballos de cuatro años, debutantes o no ganadores, tanto nacionales como importados. Un total de nueve competidores inscritos medirán fuerzas en una distancia de 1.500 metros.

White Arrow: Segunda reaparecida Yunta ganadora La Rinconada Datos Hípicos

Luego de 112 días fuera de las pistas, White Arrow regresa a la acción con el número ocho en la gualdrapa. El veloz tordillo contará con la monta del eficaz aprendiz Winder Véliz y la preparación de Luis Peraza para el Stud King of Kings.

El hijo de Constructor White en Beautiful Glady no corre desde el pasado 8 de febrero. En aquella oportunidad, cruzó la meta en el tercer puesto, pero los comisarios lo subieron al segundo lugar por la vía reglamentaria. El ejemplar escoltó a 2 ½ cuerpos al ganador Lumiere en el trayecto de 1.300 metros.

Con 200 metros más por recorrer, el tordillo cuatroañero saldrá en busca de su primer éxito del año. Luis Peraza confía en la madurez de su presentado y repite la monta del talentoso Winder Véliz, una llave profesional enfocada en asegurar el triunfo este domingo en La Rinconada.

El reencuentro de este domingo evoca el 25 de enero, cuando la llave sumó su primera experiencia en el óvalo de Coche. Ese día, el tordillo marcó además su estreno en el establo de Luis Peraza.

Trabajos previos White Arrow: La Rinconada

Entre los ejercicios realizados por el nacido y criado en el Haras Urama en la arena caraqueña fueron:

El 20 mayo marcó 42.2 para los 600 metros, en pelo, muy cómodo y el 23 del mismo mes trabajó de segunda vuelta y registró 73.8 para 1.000 metros, en pelo, animado en los 200 finales.