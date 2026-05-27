Debuta la primera hija de Gun Runner en La Rinconada este domingo

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El hipódromo La Rinconada verá este domingo 31 de mayo ver cerrar el primer periodo del segundo meeting del 2026 de la temporada hípica nacional, y viene con una programación de 13 carreras, sin pruebas selectivas y una Condicional Especial para ejemplares ganadores, nacidos en sementales criollos con el juego del 5y6 Nacional a partir de la octava prueba de la tarde dominical.

La Rinconada: Debuta la primera hija de Gun Runner este domingo en Venezuela

En la tercera carrera no válida de la jornada dominical, se va a correr una prueba para yeguas nacionales e importadas de tres años debutantes o no ganadoras, en una distancia de 1.500 metros por un premio adicional especial de $33.800 a repartir donde van a correr ocho tresañeras

El entrenador Riccardo D’Angelo con la monta del astro zuliano Jaime Lugo hará debutar a la potra Fatima Blush para los colores del Stud Perseverancia con el número tres en el lomo. La hembra alazana en la primera hija del cotizado semental Gun Runner que va a correr en el principal óvalo del país, luego de las presentaciones de los machos San Benito y Sharar, entrenados por el mismo Ricky D’Angelo.

Fatima Blush es un cruce de Gun Runner, papá de 13 ganadores de Stakes de grado 1, en la matrona White Light por Tapit, la cual nació el 6 de marzo del 2023 en White Birch Farm, y fue comprada en las subastas digitales mixtas de Fasig Tipton de febrero de este año por $65.000 por el turfman Carlos Silva, según información publicada en el portal equibase.com.

Debemos recordar que Gun Runner dejó una campaña de 12 victorias en 19 presentaciones, entre ellas, la Breeders’ Cup Classic G1, El Stepher Foster G1 en Churchill Downs y la Pegasus World Cup (G1) en Gulfstream Park.

El trabajo más reciente de la potra en la arena de Coche lo realizó el pasado 23 de mayo, donde dejó parciales de 15.3 / 29.2 / 43. (600) / 57. /2p /72.3 /89.4/ cómoda, en silla, informó la División de tomatiempos del INH en su hoja de ajustes de trabajos.