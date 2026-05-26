La Rinconada: El estreno de una importada con genética de más de cinco millones de dólares

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El Hipódromo La Rinconada abre sus puertas este domingo 31 de mayo para la celebración de la vigésima tercera reunión del año. El programa oficial consta de trece competencias de alto nivel, entre las cuales destaca una Prueba Condicional Especial para ejemplares hijos de sementales criollos a la altura de la quinta válida del 5y6 nacional.

Sin embargo, el foco de atención se traslada también al cierre de la jornada, donde una prueba en trayecto de 1.200 metros para yeguas de cuatro años marca un evento de especial interés: el estreno en Venezuela de la importada No Time To Wait.

Un linaje de jerarquía mundial: La Rinconada

La pupila del Stud "Los Samanes Racing" posee un pedigrí que justifica plenamente la inversión y la expectativa de los expertos. La castaña es hija del destacado semental City Of Light, el mismo padre del campeón ya retirado de las pruebas públicas Fierceness (14-7) . City Of Light cerró su etapa en las pistas con un balance de seis triunfos en 11 actuaciones y una producción superior a los 5.5 millones de dólares.

En su trayectoria pistera, City Of Light demostró una capacidad pistera envidiable con un registro de seis victorias en once salidas. En su palmarés destacan trofeos de máxima categoría como el Malibu Stakes (Gr 1), Triple Bend Stakes (Gr 1), Oaklawn Handicap (Gr 2), la Breeders’ Cup Dirt Mile (Gr 1) y la Pegasus World Cup Invitational Stakes (Gr 1). Es oportuno recordar que este ejemplar contó con la conducción del fusta venezolano y miembro del Salón de la Fama, Javier Castellano.

Por el lado materno, la genética de No Time To Wait mantiene la misma solidez. Su madre, Pleasant Mine, cumplió una efectiva campaña de tres triunfos en diez intentos, mientras que su abuelo materno, Mineshaft, brilló con 10 fotos en 18 presentaciones y múltiples conquistas selectivas en su historial.

Preparación de lujo para el estreno en Coche

Bajo el cuidado profesional del entrenador Riccardo D’Angelo, la zaina se presenta con un estado físico óptimo para este primer compromiso en la arena de Coche. Para asegurar el éxito en su debut, la directiva del stud confió las riendas a Jaime “El General” Lugo, cuya experiencia resulta vital en este tipo de compromisos internacionales.

Como detalle técnico relevante para los apostadores, la yegua solo portará el implemento de la lengua amarrada (LA) para su estreno oficial. La combinación de una línea de sangre privilegiada, un entrenamiento de primer orden y la monta de un jinete ganador sitúan a No Time To Wait como la gran atracción de la prueba de cierre, en una tarde que promete emociones fuertes para el hipismo venezolano.