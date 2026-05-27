Antonio Martínez: “Confío en la calidad de mis ejemplares para este domingo en La Rinconada”

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El frío matinal de este miércoles 27 de mayo no impidió la intensa actividad en el Hipódromo Internacional de La Rinconada. Durante la visita de Meridiano Web a las instalaciones de Coche, se observó un alto volumen de tráfico en la cancha por parte de los ejemplares inscritos para el domingo. Tras el cierre de la jornada de pista, el profesional Antonio Martínez dedicó unos minutos para evaluar el estado actual de sus tres piezas clave.

El De Barrio: En busca de una partida limpia: Quinta carrera

La participación del entrenador iniciará temprano con El De Barrio, un ejemplar que dejó una deuda pendiente en su actuación anterior debido a un percance en el aparato de salida.

"Efectivamente, en la última carrera no tuvo suerte en el brinco inicial. Para esta ocasión, trabajamos en subsanar ese detalle; esperamos que el caballo no repita el error y logre un resultado superior este domingo", afirmó Martínez con optimismo.

Gran Feronia: Por el desquite en la sexta

En la sexta competencia del programa, la yegua Gran Feronia saltará a la arena con la misión de vengar su reciente derrota. Nuevamente, la responsabilidad de la conducción recae sobre el aprendiz Samuel Yánez.

Martínez recordó lo cerca que estuvo el triunfo en la salida previa: "Esta yegua siempre cumple actuaciones destacadas. Viene de perder una carrera increíble; por un momento pensé que ganaría, pero no logró desplazar a Hatshepsut. Contamos con su capacidad para que esta vez la suerte nos acompañe hacia el podio".

Toda Una Rubia: El desafío de los acumulados 5y6 nacional

Para el cierre de la jornada, en la siempre atractiva carrera de los acumulados, Toda Una Rubia enfrentará un reto mayor. La yegua no solo sube de lote, sino que medirá fuerzas en el trayecto de 1.200 metros.

Adaptación: El preparador destacó que la yegua se adaptó por completo a su sistema de trabajo tras su estreno victorioso en la cuadra.

Condición física: "Llega en un estado impecable a este compromiso. Aunque la prueba luce exigente por la calidad de sus rivales, confiamos plenamente en su potencial", subrayó el profesional.

Una invitación a la afición

Antes de retomar sus obligaciones en la zona de caballerizas, Antonio Martínez extendió una invitación a toda la fanaticada hípica para que asista a las instalaciones del hipódromo o siga las transmisiones oficiales. Asimismo, instó al público a participar en el tradicional juego del 5y6, el alma del hipismo venezolano, con la fe puesta en un cierre de semana exitoso para su equipo.