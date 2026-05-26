De vuelta a La Rinconada: El potencial ganador del 5y6 que pone a prueba su condición física luego de 385 días

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El programa de la reunión número 23 en el Hipódromo Internacional de La Rinconada destaca la celebración de la primera válida para el 5y6 nacional a la altura de la octava carrera. Este compromiso, pautado en un recorrido de 1.200 metros, convoca a caballos nacionales e importados de cuatro años con registro de una victoria, salvo aquellas obtenidas en lotes de reclamo.

Hipódromo La Rinconada: Carreras en vivo La Rinconada Retorno

El ejemplar Hermano Miguel, conducido ahora por el jinete aprendiz Oliver Medina y entrenado por Fernando Parilli Araujo, buscará su segunda victoria de la campaña. En esta ocasión regresa luego de 385 días sin correr, es decir, su última carrera fue el 11 de mayo de 2025, donde arribó en el tercer lugar en la disputa del clásico “Hypocrite” en recorrido de 1.600 metros.

El pupilo del trainer Parilli es hijo del semental Ercolano por Arrows of Neon por Indian Charlie, con campaña de (4-1), nacido y criado en el Haras Bello Monte que pertenece al Stud ‘Marco Antonio’.

Para esta ocasión el ejemplar de cuatro años Hermano Miguel usará los implementos V (Vendas), BB (Bozal Blanco), LA (Lengua Amarrada). Hasta el momento esta yunta acumula 14 actuaciones para dos triunfos que equivale a un 14% de efectividad.

Esto son los más recientes ejercicios de Hermano Miguel: La Rinconada Datos hípicos

May 16 R. Solano E/S 18 32,2 46,4 60,2 74,2 (1000) 88,4/105,2// de 2V, super cómodo.

May 23 R. Capriles E/S 15,2 29 43,3 56,1 69 (1000) 82 2P 95,3/ de 2V muy cómodo sin hacerle nada. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.