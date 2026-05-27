Mucho ojo: Entérate de la nieta materna de un destacado triplecoronado que estrena cuadra y prometerá sorprender en La Rinconada

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Más allá de ser un espectáculo de élite global, las carreras de caballos mueven una industria de gran impacto en Venezuela. Los óvalos de Caracas y Valencia no solo congregan pasión, sino que activan un motor económico que genera empleo y mantiene viva una tradición de apuestas y cría de purasangres en cada jornada.

Bajo esta premisa, la arena de La Rinconada presentará su reunión número 23 de la temporada este domingo 31 de mayo. El programa consta de 13 carreras sin selectivas de grado, pero con el atractivo de una Condicional Especial para caballos nacionales e importados, pues este evento será la preparatoria rumbo a los exigentes 3.200 metros del Clásico Fuerza Armada (G1) a disputarse en el mes de julio.

Queen Vision: Estrena nueva cuadra y nuevos colores de Stud La Rinconada Datos Hípicos

La séptima carrera del programa cerrará el ciclo de las pruebas no válidas. Esta competencia, pautada para las 3:30 de la tarde en distancia de 1.200 metros, convocará a yeguas nacionales e importadas de seis años, ganadoras de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

Queen Vision, será una de las participantes que saldrá por el puesto de partida 1, la cual será montada por el jinete aprendiz Luis Funez Jr., quien descarga tres (3) kilos y se estrenará en la cuadra del destacado entrenador zuliano José Luis Balzán para los colores del nuevo Stud RBD Services.

La nieta materna del histórico triplecoronado Taconeo saltará a la arena caraqueña como una de las posibles candidatas para buscar su primera victoria del año y para asegurar el triunfo en esta prueba, estrenará el implemento Casquillos Correctivos (+CC).

En su última aparición pública del pasado 17 de mayo, la nueva pupila del conocido “Pollito” Balzán tuvo una mala partida y fue capaz de arribar quinta a 4 3/4 cuerpos de la ganadora Reina de Vela para los 1.200 metros del recorrido.

Trabajo de Queen Vision: La Rinconada

El último trabajo de la seisañera Queen Vision previo a su competencia fue el día jueves 14 de mayo en la pista de Coche, pues galopó suaves.