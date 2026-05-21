José Luis Balzán vislumbra sorpresas: "Mis ejemplares poseen condiciones para dar el golpe en el 5y6"

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El segundo meeting del año transcurre y, tras el primer mes de acción, el entrenador José Luis Balzán mantiene intacto su enfoque en la búsqueda del triunfo. Pese a la ausencia de victorias en las semanas previas, el profesional zuliano redobla esfuerzos en su establo. Para la próxima cartelera en el óvalo de Coche, el preparador presenta dos piezas clave dentro del 5y6 nacional, en una jornada que destaca por la paridad y el equilibrio técnico en el papel.

La efectividad de Balzán en pruebas de reclamo y de lotes comunes lo posiciona como una amenaza real para los favoritos. De concretar una foto en el recinto de ganadores con alguno de sus pupilos, los dividendos de la apuesta preferida por los venezolanos podrían registrar un incremento significativo. Su presencia en la programación dominical despierta siempre el interés de los aficionados, quienes siguen con atención cada paso del oriundo del Zulia.

Tras concluir la supervisión matutina de sus ejemplares en la pista de La Rinconada, el preparador dedicó unos minutos al equipo de Meridiano Web. Con la disposición que lo caracteriza, compartió su análisis sobre el estado físico de sus inscritos y las expectativas que guarda para esta importante fecha hípica:

Compromisos: Carreras Reunión 22 La Rinconada

En la novena carrera, segunda válida Tower Star es parte de la nómina oficial nuevamente con la monta del aprendiz Funez.

- Este ejemplar destaca por su notable regularidad; siempre cumple actuaciones destacadas en la pista. Si bien el compromiso actual luce cuesta arriba por la paridad del lote, su carácter de guerrero lo acredita para este tipo de desafíos. Es una pieza obligatoria en cada formulario del 5y6 nacional, pues su victoria garantiza un incremento sustancial en los dividendos.

Luego en la quinta válida inscribió a la panameña, Chiquinquireña con la monta de José Alejandro Rivero.

-Esta yegua siempre lo hace bien, estamos intentando a ver como se desenvuelve en esta distancias de 1.600 metros con la primera intención de correr de manera cómoda y podernos venir de punta a punta.

Buen dividendo: 5y6 nacional Entrenador José Luis Balzan

Un cordial saludo para toda la afición hípica. Mantengan bajo la lupa a los representantes de la cuadra número cinco y nueve bajo nuestra tutela. En las reuniones venideras, el establo contará con mayores oportunidades de éxito y presentados con alto chance de victoria