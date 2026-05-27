5y6 La Rinconada: La más rápida de la carrera retorna luego de este período para la jornada dominical

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La reunión 23 de la presente temporada cerrará la actividad de mayo este domingo 31. El menú hípico presenta 13 competencias libres de pruebas selectivas, pero incluye el gran atractivo de una Condicional Especial para caballos nacionales e importados.

La máxima emoción de la jornada se reservará para la décima tercera carrera, el compromiso de cierre del 5y6 Nacional. Esta famosa carrera de los acumulados convoca a yeguas nacionales e importadas de cuatro años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros y con una premio de $27.040 a repartir.

Hija de Pedro Caimán: Reaparece La Rinconada Datos hípicos

Entre las 13 competidoras destaca la presencia de Reina Nilsa, ejemplar que lucirá el número uno en su gualdrapa. Con la monta del jinete José Alejandro Rivero y la preparación de José Luis Balzán, la yegua regresa a la acción en el óvalo caraqueño tras un largo período de 266 días sin correr.

En su última actuación efectuada el día 07 de septiembre del 2025, la nacida y criada en el Haras El Centauro arribó décima a 16 cuerpos de la triunfadora Chimpolera.

Para este compromiso, la hija de Pedro Caimán en Astromelia experimentará cambios en su equipamiento: lucirá casquillos correctivos (+CC) y prescindirá de los Guayos (-G).

Trabajo previo a su reaparecida en La Rinconada

El trabajo reciente de la pupila del “Pollito” Balzán en el óvalo caraqueño lo realizó el día 22 de este mes donde marcó 43.4 para 600 metros, en silla, contenida.