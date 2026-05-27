José Alejandro Rivero: “Confío en una gran mejoría de mis compromisos este domingo en La Rinconada”

Suscríbete a nuestros canales

El primer mes de actividades del segundo certamen anual en el Hipódromo Internacional de La Rinconada concluye este domingo. La reunión número 23 presenta una atractiva cartelera de 13 competencias, donde destaca la celebración de una Condicional Especial como plato fuerte de la jornada.

En este escenario, el jinete José Alejandro Rivero, bajo la asesoría de su agente Freddy Lozano, asumirá cuatro compromisos de alto calibre. Pese a registrar una sola victoria en el ciclo actual, el látigo mantiene la disciplina y el enfoque en las sesiones de entrenamientos matutinos, con la certeza de que el éxito llegará gracias a la constancia en el óvalo de Coche.

La Super Kat: Una carta fuerte en la apertura

La acción para el popular “Camaguán” iniciará desde la primera carrera de la tarde sobre los lomos de La Super Kat. El jinete mostró total seguridad tras los ajustes finales de la yegua.

"Atraviesa su mejor momento físico. Hoy acudió al aparato de partidas y ejecutó un trabajo impecable. Si el factor suerte nos acompaña, estaremos en la definición de la carrera", afirmó Rivero sobre la pupila que abre su programación.

Zio Mo: El reto del ejemplar importado

Inmediatamente después, el preparador Carlos Luis Uzcátegui confió la conducción del importado Zio Mo al joven profesional. "Este caballo para mí este domingo va mejorar mucho, se siente muy bien. Solo esperamos que tenga una buena partida que nos permita mejorar y porque no hasta decidir dicha carrera".

King Diego: Estrategia y paciencia en el 5y6

Dentro del marco del 5y6 nacional, específicamente en la cuarta válida, Rivero repetirá la monta de King Diego. Para esta oportunidad, el equipo técnico optó por un cambio en el planteamiento táctico.

La Estrategia: El ejemplar correrá a la zaga de la velocidad inicial.

Expectativa: Se espera un desenvolvimiento superior al seguir el ritmo de los punteros sin desgaste prematuro, con el fin de buscar un remate efectivo.

Reina Nilsa: El reencuentro con una ganadora

Para la carrera de los acumulados, Rivero protagonizará un retorno esperado. Tras 266 días de ausencia, volverá a conducir a Reina Nilsa, hija del campeón Pedro Caimán.

"La conozco a la perfección; la monté en cuatro ocasiones y logramos una victoria juntos", recordó el jinete. Aunque la yegua reaparece tras un largo periodo de inactividad, su condición física actual y el conocimiento previo del profesional sugieren una actuación destacada en el cierre de la jornada.

Con esta delegación de ejemplares, José Alejandro Rivero se perfila como una de las figuras a seguir en una reunión que promete emociones y dividendos importantes para la afición hípica.