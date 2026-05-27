“El sacrificio es la base del éxito”: Rafael Solano y su apuesta para este domingo en La Rinconada

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La reunión número 23 del Hipódromo Internacional de La Rinconada marca el retorno a la actividad oficial del jinete Rafael Solano. Tras una pausa necesaria por asuntos de índole familiar, el profesional del látigo reaparece en el óvalo de Coche con el objetivo de aumentar su estadística personal, la cual registra hasta ahora un impacto en el presente ciclo.

Solano manifestó su profundo agradecimiento a los preparadores que respaldan su regreso. De manera especial, resaltó las oportunidades otorgadas por Alain Casanova y Fernando Parilli Araujo, pilares fundamentales en su programación para este domingo de carreras.

Alaska: El regreso a un lote favorable R23

La jornada para Solano iniciará en la tercera competencia del programa sobre los lomos de la tordilla Alaska. La prueba, pactada en una distancia de 1.500 metros, representa un escenario ideal para las capacidades de la yegua.

Antecedentes: En su actuación más reciente, la pupila de Casanova figuró en el sexto puesto dentro de un lote selectivo de jerarquía.

Análisis del jinete: "La yegua cumplió con un papel digno frente a las mejores. Su regreso al lote de no ganadoras es un factor determinante. Luce una condición física envidiable y confío en una victoria que nos permita decidir la carrera", señaló Solano con optimismo.

Barbasco: Una carta de velocidad en el 5y6

El segundo compromiso del profesional tendrá lugar en el inicio del 5y6 nacional. Solano asumirá la conducción de Barbasco, un ejemplar caracterizado por su rapidez inicial, en un tiro de 1.200 metros que promete emociones desde el brinco inicial.

El jinete conoce a la perfección los medios de acción de este presentado de Fernando Parilli Araujo, pues lo ha montado en dos ocasiones previas. "Agradezco la confianza del equipo de Parilli. Barbasco atraviesa un momento estelar en cuanto a salud y vigor físico. A pesar de la paridad que presenta el lote, su velocidad natural lo coloca como un contendiente que en todo momento va dar la pelea", sentenció el látigo.

Con esta dupla de ejemplares, Rafael Solano busca ratificar que el sacrificio diario en las mañanas de traqueos rinde frutos inmediatos en el recinto de ganadores. La afición hípica seguirá de cerca el desempeño de este profesional que regresa con hambre de éxito a la arena caraqueña.