Gran campeón: Entérate de la trayectoria y el legado de un inolvidable Triple Coronado de Valencia

Suscríbete a nuestros canales

Las tierras de Belén, en el estado Carabobo, vieron nacer el 3 de abril de 2014 a un coloso de las pistas criollas. En los potreros del Haras Vista Hermosa vio la luz un pinto castaño que, con el tiempo, inscribió su nombre como uno de los pisteros más excelsos del siglo veintiuno: el inolvidable Tuki Montón.

Adquirido por el entusiasta propietario, el Sr. Juan Francisco España, el valioso corredor hizo su estreno como tresañero el 8 de abril de 2017 en el óvalo de Valencia, oportunidad en la cual lució los colores del recordado Stud Montón.

El experimentado jinete Brígido Nieves recibió el compromiso de montarlo en su debut, pero la mala fortuna empañó la tarde. Debido a su fuerte temperamento, el purasangre derribó al jockey piloto, se salió del óvalo valenciano y terminó en la calle, donde algunos peatones lograron controlarlo y asegurar las riendas.

Luego el propio castaño trabajó para recuperar esa indocilidad y fue mejorando su calidad de corredor.

Triple Coronado: Hinava

La consagración definitiva para Tuki Montón llegó el 29 de septiembre de 2017. Ese día hizo historia en el óvalo valenciano al transformarse en el sexto triple coronado de ese circuito, tras adjudicarse el Clásico Bartolomé Salom con una exhibición pistera memorable.

Su paso por La Rinconada

El estreno de Tuki Montón en el principal óvalo venezolano ocurrió el 2 de septiembre de 2018. En esa oportunidad, el campeón valenciano disputó el Clásico Propietarios de La Rinconada, competencia en la que cruzó la meta en el octavo lugar, a 27 cuerpos del ganador Bukowski.

Su segundo intento en la arena de Coche tuvo lugar en la edición de 2019 de la misma prueba selectiva. La suerte tampoco lo acompañó en esa ocasión; con la conducción de Félix Velásquez, el purasangre repitió la octava casilla del marcador y quedó fuera de las posiciones puntuales.

Hinava rinde homenaje con una Copa: R14 Hinava

Por está razón este sábado 30 de mayo y para rendir un homenaje este excelso purasangre en la arena carabobeña celebra la edición 2026 de la copa que lleva su nombre a la altura de la séptima competencia, quinta válida para el 5y6 Nacional, para caballos de tres y más años, en distancia de 1.200 metros y tendrá una nomina de siete participantes que entre los más sonados se encontrarán: Masttery y King Bulbs.