Dos buenos compromisos tienen el jinete quien trabaja de la mano de su agente Hernan Rengifo

Por

Gustavo Mosqueda
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 01:10 pm
Mucha opción tiene Yamper González de reencontrarse con el recinto de ganadores de La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
Yamper González destaca como una de las fustas que mantiene su actividad en el óvalo de Coche. Pese a que el triunfo le resulta esquivo en este inicio de temporada, el joven látigo mantiene una preparación física rigurosa. Su objetivo es claro: ratificar que se encuentra en plenitud de condiciones y listo para aprovechar cada compromiso en el programa oficial.

En la actualidad, González trabaja en llave con su agente Hernán Rengifo. Juntos buscan un giro en los resultados que permita el retorno de las victorias a su historial. Con el respaldo de su trayectoria, el jinete conversó con el equipo de Meridiano Web sobre sus dos cartas para la jornada dominical en La Rinconada

Sus compromisos del domingo: La Rinconada R11 Jinete

Su primera monta será el debutante Señor Thanos, ejemplar que integra la nómina de la segunda carrera en trayecto de 1.100 metros:

"A este debutante lo tenemos en gran concepto; esperamos una actuación destacada este domingo. Aunque, como siempre digo, 'debut es debut', confiamos en que todo resulte de forma positiva", afirmó el jinete.

Posteriormente, en yunta con el entrenador Antonio Martínez, González asumirá la conducción de Gran Romano:

"Es un caballo al cual conozco de cerca. Sus ejercicios previos son destacados y este jueves cumplió con el reconocimiento del aparato. Agradezco al entrenador Martínez y a sus conexiones por este voto de confianza; el domingo daremos el máximo esfuerzo en la pista".

                                           

Jueves 05 de Marzo de 2026
