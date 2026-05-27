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El óvalo de Coche se prepara para una jornada de alto valor estratégico este domingo 31 de mayo. La programación consta de 13 carreras, con especial atención en la Condicional Especial exclusiva para descendientes de sementales nativos. El evento tendrá lugar a la altura de la duodécima competencia, lo cual representa un desafío clave para quienes buscan el éxito en la quinta válida del juego de las mayorías.

El respaldo de "La Biblia del Hipismo"

Para descifrar esta exigente cartelera dominical, la afición cuenta con el respaldo incondicional de Gaceta Hípica. La publicación insignia del Bloque De Armas, reconocida unánimemente como "La Biblia del Hipismo", trasciende el concepto de una simple guía de pronósticos. A lo largo de las décadas, se consolida como el pilar informativo fundamental del turf venezolano.

La precisión técnica es la marca de fábrica de esta revista. Gracias a su exclusivo y afamado sistema de Speed Rating, Gaceta Hípica reafirma su liderazgo en el mercado. Esta herramienta brinda los datos necesarios para que su fiel audiencia afronte con éxito los retos de la jornada.

El valor del Speed Rating en el análisis: La Rinconada R23

Es imperativo recordar que el Speed Rating es una pieza crucial para cuantificar el rendimiento real de los purasangres. A través de este cálculo, los analistas y apostadores determinan la velocidad y la capacidad de respuesta de cada ejemplar en relación con la distancia y el estado de la pista.

En una reunión marcada por la igualdad de fuerzas y los estrenos de piezas internacionales, la orientación de Gaceta Hípica es la brújula que guía al éxito. La cita dominical promete emociones de principio a fin, bajo la lupa técnica de la revista que mejor conoce el sentimiento del hípico venezolano.

Proyecciones de Speed Rating - Reunión 23 (Domingo 31 de Mayo)

A continuación, mencionamos los ejemplares participantes para la jornada del 5y6 de la vigésima primera reunión, basados en el mejor rating de sus últimas actuaciones: