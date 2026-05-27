Del Cabriales a La Rinconada: Conoce al destacado jinete valenciano que se estrena en la R23

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La reunión 23, correspondiente al segundo meeting de 2026, se disputará este domingo 31 de mayo en el hipódromo La Rinconada. La cartelera oficial constará de 13 competencias y, aunque no tendrá pruebas selectivas en su itinerario, incluirá una condicional especial para caballos nacionales.

Jinete ganador de Hinava: Debut en la R23 La Rinconada Datos Hípicos

El Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer, este martes 26 de mayo a través de sus redes sociales, el listado oficial de inscritos para la jornada dominical. Entre las novedades de la cartelera destaca la participación de un jinete profesional que procede del Hipódromo Nacional de Valencia.

El látigo ocupa la tercera posición en la estadística de jinetes del óvalo carabobeño, un rendimiento que le abrió las puertas para demostrar su talento en el principal escenario hípico del país.

Se trata del distinguido jockey Fernando José García y para está ocasión tendrá su debut en la arena caraqueña con un compromiso de monta en la mencionada cartelera dominical.

García montará a la castaña Nonni Time (llevará el número 6 en la gualdrapa), preparada por Ramiro Caldeira para los colores del Stud Excelso en la séptima del programa para el ciclo no válido reservada para yeguas nacionales e importadas de seis (6) años ganadoras de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), para el trayecto de 1.200 metros. La seisañera viene de correr el domingo pasado en la reunión 22 pues fue capaz de arribar novena a 30 cuerpos de Dwtn Maddie Brown (GB).

Es oportuno mencionar que el jockey García brilló como el profesional más destacado durante la jornada sabatina en el óvalo del Cabriales, donde sumó un valioso doblete a su campaña.

Su primera victoria de la tarde tuvo lugar en la prueba de mayor jerarquía, el Clásico “Jockey Club de Valencia”, donde guio con maestría a Peterose en una demostración de superioridad desde la partida.

La racha del fusta continuó en la quinta válida del 5y6 nacional con el ejemplar Divergente. Este triunfo tuvo un matiz especial, pues ambos ganadores defienden las sedas del Stud “Excelso”,que casualmente son los mismos colores que defenderá la yegua Nonni Time en la cartelera para el ciclo no válido dominical.

Desde la redacción hípica de Meridiano Web extendemos nuestros mejores deseos para este brillante profesional del sillín, de cara a su estreno dominical en el óvalo de La Rinconada.