Alerta: Hijo de un ganador del Simón Bolívar queda retirado del 5y6 dominical por este motivo

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La acción hípica cerrará el mes de mayo por todo lo alto este domingo 31. A partir de la 1:00 de la tarde, el óvalo de Coche subirá el telón de la reunión 23 con un exigente menú de 13 carreras.

A pesar de la ausencia de pruebas selectivas de Grado, el plato fuerte de la reunión será una condicional especial para caballos nacionales.

Ejemplar: Retiro 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó, la noche de este miércoles 27 de mayo a través de sus plataformas digitales, sobre el retiro de un ejemplar que quedará fuera del juego del 5y6 Nacional.

Sin duda es el cuatroañero Astro Zeta (número 11), le tocaba competir en la octava de la cartelera, primera válida para el juego de las mayorías para caballos nacionales e importados de cuatro años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros.

El hijo de Jorge Zeta (Caballo del Año, Campeón Fondista, Campéon Maduro ganador de varias selectivas como: Gran Premio Clásico Simón Bolívar (GI), Copa Invitacional del Caribe (GI) (Dos ocasiones)), en Raguza reaparecería a la arena caraqueña luego de 245 días sin correr, contaba con la monta del jinete Kervin Briceño y se estrenaba en la cuadra de la entrenadora profesional Jessenia Romero para el Stud Doña Lizz.

En su última, Astro Zeta arribó séptimo a 12 cuerpos del victorioso Pan de Azúcar.

Motivo de Retiro: La Rinconada

A través de la información publicada por el INH, el motivo del retiro del nuevo pupilo de Romero es por Estado Febril.

Hay que acotar que con este retiro se suma también al retiro de la yegua Nonni Time en la séptima carrera del ciclo no válido.