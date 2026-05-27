Sangre de campeón: Conoce a un hijo del semental más cotizado que llegará próximamente a La Rinconada

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El hipódromo La Rinconada se prepara para recibir una importación de lujo. En los próximos días arribará a suelo venezolano Bernardone, un prospecto de tres años que promete sacudir la escena hípica nacional debido a su impecable pedigrí: Es hijo del indiscutible rey de los sementales en Norteamérica, Into Mischief.

Así lo informó este miércoles Javier Farache en su cuenta de red social X, que también agregó la línea materna del corredor destila clase pura, pues su madre es la selectiva Lucy N'Ethel, recordada ganadora del prestigioso Prioress Stakes (G2) en el legendario óvalo de Saratoga.

Al mismo tiempo dejó campaña de cinco victorias en 11 actuaciones en los óvalos estadounidenses y fue preparada por Brad Cox para los colores del J A G Racing and Jettany Thoroughbred Corp.

Inversionistas venezolanos adquirieron al valioso purasangre el año pasado, cuando el ejemplar apenas cumplía su etapa como dosañero. Desde entonces, el castaño ejecutó sus entrenamientos iniciales en la exigente pista de Gulfstream Park, en Florida, donde registró excelentes aprontes previos a su estreno en las pistas americanas. Sin embargo, sus conexiones tomaron la firme decisión de que el debut oficial de este linajudo atleta ocurra directamente en el principal óvalo venezolano.