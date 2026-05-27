Mucho ojo: Yegua que fue adquirida por $10.000 corre en La Rinconada con nuevo Stud

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Más allá de ser un espectáculo de élite global, las carreras de caballos mueven una industria de gran impacto en Venezuela. Los óvalos de Caracas y Valencia no solo congregan pasión, sino que activan un motor económico que genera empleo y mantiene viva una tradición de apuestas y cría de purasangres en cada jornada.

Bajo esta premisa, la arena de La Rinconada presentará su reunión número 23 de la temporada este domingo 31 de mayo. El programa consta de 13 carreras sin selectivas de grado, pero con el atractivo de una Condicional Especial para caballos nacionales e importados, pues este evento será la preparatoria rumbo a los exigentes 3.200 metros del Clásico Fuerza Armada (G1) a disputarse en el mes de julio.

Queen Vision: Estrena nueva cuadra y nuevos colores de Stud La Rinconada Datos Hípicos

La séptima carrera del programa cerrará el ciclo de las pruebas no válidas. Esta competencia, pautada para las 3:30 de la tarde en distancia de 1.200 metros, convocará a yeguas nacionales e importadas de seis años, ganadoras de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

Queen Vision, será una de las participantes que saldrá por el puesto de partida 1, la cual será montada por el jinete aprendiz Luis Funez Jr., quien descarga tres (3) kilos y se estrenará en la cuadra del destacado entrenador zuliano José Luis Balzán para los colores del nuevo Stud RBD Services.

La nieta materna del histórico triplecoronado Taconeo saltará a la arena caraqueña como una de las posibles candidatas para buscar su primera victoria del año y para asegurar el triunfo en esta prueba, estrenará el implemento Casquillos Correctivos (+CC).

Hay que recordar que el preparador En su última aparición pública del pasado 17 de mayo, que fue la Condicional de Reclamo para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, ganadoras hasta tres carreras valorada en US$ 14.000 para 56 KG, US$ 12.000 para 54,5 KG y US$ 10.000 para 53 KG, la cual Reina de Vela resulto ser la ganadora.

Sin embargo, tras culmina la competencia las autoridades hípicas confirmaron la ejecución del reclamo sobre la yegua Queen Vision, la cual arribó en la quinta casilla en el lote de reclamo. El ciudadano José Luis Balzán ejerció su derecho de compra por una suma de Bs. 5.151.800,00, monto equivalente a $10.000,00 según la tasa oficial.

La transacción se efectuó mediante una transferencia del Banco Digital de los Trabajadores, lo que oficializó el cambio de propietarios para este purasangre de forma inmediata.

Trabajo de Queen Vision: La Rinconada

El último trabajo de la seisañera Queen Vision previo a su competencia fue el día jueves 14 de mayo en la pista de Coche, pues galopó suaves.