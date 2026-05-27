De punta a punta: La oportunidad de oro para el jinete que desafía una sequía de más 11 años en La Rinconada

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El último domingo de mayo cierra por todo lo alto en el Hipódromo La Rinconada. La reunión número 23 de la presente temporada ofrece una cartelera de trece compromisos de alto nivel, entre los cuales destaca una Condicional Especial en trayecto de 1.500 metros. Sin embargo, el centro de atención para los apostadores se ubica en la décima carrera de la tarde, tercera válida para el juego del 5y6 nacional.

Este evento, reservado para caballos de 4 y 5 años ganadores de dos carreras, se disputará en una distancia de 1.300 metros. La competencia no solo es atractiva por la calidad de sus nueve inscritos, sino por el incentivo económico: un premio adicional especial de 30.420 dólares a repartir, cifra que garantiza una entrega total de cada profesional en la pista.

El regreso del cincoañero: The Fieldher Jr. La Rinconada

Tras un paréntesis de 238 días fuera de las pruebas oficiales, el ejemplar The Fieldher Jr. marca su retorno al óvalo de Coche. El pupilo del entrenador Jefferson Daniel Rivas es un hijo del recordado campeón Manchester en Lady Ashton, por el semental Champlain, nacido y criado en el Haras La Primavera que pertenece a los colores del Stud "Mireya La Grande".

A pesar de su prolongada ausencia, la campaña de este castaño de cinco años es impecable. Con solo seis presentaciones previas, acumula dos victorias de gran factura. En su actuación más reciente, el purasangre demostró una superioridad absoluta al cruzar la meta con cinco cuerpos de ventaja en 1.200 metros. Para este compromiso, afrontará el mismo tiro bajo condiciones físicas óptimas que lo colocan como un rival de enorme peligro.

Cristian Piguave ante una cita con la historia

El factor humano añade un matiz de épica a esta competencia. La conducción de The Fieldher Jr. recae en los hombros del experimentado jinete Cristian Piguave. Para el profesional del látigo, este compromiso representa una oportunidad de oro para poner fin a una sequía de victorias en el recinto de ganadores de La Rinconada.

Un dato estadístico resalta en esta historia: Piguave no saborea las mieles del triunfo en el óvalo principal del país desde el 12 de octubre de 2014. En aquella ocasión, logró el éxito sobre el ejemplar Imperial Warrior, un pensionado de Hali García padre del también preparador Heli García Jr. en una serie de reclamo sobre 1.200 metros.

Hoy, 11 años, 7 meses y 15 días después, el destino lo coloca sobre un ejemplar que, al igual que él, posee la calidad necesaria para reencontrarse con el éxito. La combinación de la potencia de The Fieldher Jr. y la sed de victoria de Piguave surge como una de las historias más fascinantes de este domingo en la arena de Coche.