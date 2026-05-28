Loto Hípico en La Rinconada: La selección exclusiva de Meridiano Web para asegurar el acierto

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De acuerdo con el reglamento del Juego de Loto Hípico en Venezuela en su artículo 124 define al Loto Hípico como el acierto de un ejemplar válido en cada una de las carreras seleccionadas previamente por las Autoridades Hípicas que ocupen las siguientes posiciones en el orden de llegada.

Reglas para jugar el Loto Hípico: La Rinconada

Para jugar el Loto Hípico se debe aplicar las siguientes normas de acuerdo con el reglamento de carreras:

- Si en la prueba hubiere cinco (5) o menos ejemplares válidos en cada carrera, el ejemplar seleccionado deberá arribar en el primer lugar (1 puesto).

- Si en la prueba hubiere entre seis (6) y diez (10) ejemplares válidos en carrera, el ejemplar seleccionado deberá arribar entre los dos primeros lugares (2 puestos).

- Sin en la prueba hubiere once (11) o más ejemplares válidos en carrera, el ejemplar seleccionado debe arribar entre los tres primeros lugares (3 puestos).

Es importante mencionar que el apostador deberá seleccionar un ejemplar (1) en cada una de las carreras para el Juego del Loto Hípico cuyo número según el Programa Oficial deberá aparecer en el boleto correspondiente.

Es por esta razón que, a través de la plataforma de apuesta digital MeridianoBet, tendrás la opción de jugar tu loto hípico, a comenzarse en la séptima carrera del ciclo no válido de este domingo 31 de mayo en la reunión 23 que trae consigo 13 carreras y dentro de ellas en el 5y6 nacional la disputa de una Condicional Especial en recorrido de 1.500 metros, con un premio a repartir de 42.250 dólares.

¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el premio del Loto Hípico!

Orientación Meridiano Web: La selección de los especialistas

El equipo de expertos de Meridiano Web ofrece una perspectiva distinta para la jornada dominical en el hipódromo La Rinconada. El enfoque se centra en aquellos purasangres que, si bien son favoritos o sin favoritos (es decir aquellos ejemplares que pueden ser posibles sorpresas) son consultados por la "Biblia del Hipismo", la Gaceta Hípica.

A continuación, presentamos la recomendación especial para jugar el Loto Hípico: