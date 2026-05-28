El caballo de la carrera: Un ajuste fenómeno en La Rinconada lo mete en la pelea dominical

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El óvalo de Coche se prepara para una jornada de alta intensidad hípica. Este domingo 31 de mayo se disputará la quinta fecha correspondiente al segundo meeting de la temporada en el Hipódromo La Rinconada. El programa oficial consta de un total de 13 competencias, entre las cuales destaca una Condicional Especial. Debido a la nutrida participación en cada uno de los lotes, los analistas prevén un panorama completamente abierto para el 5y6 nacional, lo que promete la distribución de jugosos dividendos para los cuadros con aciertos.

La duodécima carrera de la tarde, pautada de forma estricta para las 5:35 de la tarde, reunirá a una selectiva nómina de ocho ejemplares. La prueba está reservada para caballos nacionales e importados de cuatro y más años, hijos de sementales venezolanos ganadores, con la única excepción de victorias en carreras de reclamo en el país. Los competidores medirán fuerzas en el exigente trayecto de 1.500 metros.

Gran Pepe estrena establo y conexiones en la distancia de milla y un octavo

Entre los aspirantes de este cotejo destaca la presencia de Gran Pepe, ejemplar que saltará a la pista con el número 1 en su gualdrapa. El selectivo hijo del semental King Seraf en la matrona Gran Manisera, por el pilar Shawaf, realizará su primera actuación oficial bajo la tutela profesional del entrenador Humberto Correia Jr. De igual manera, el purasangre lucirá en esta oportunidad las sedas de sus nuevos propietarios, defensores del Stud "Bou Stables".

Para este importante compromiso, la conducción recaerá en las manos del jinete profesional Francisco Quevedo, quien asumirá la responsabilidad sobre los estribos con un hándicap asignado de 55 kilogramos.

En busca del triunfo tras un destacado segundo lugar

La más reciente actuación pública de este ahora pupilo de la cuadra de Correia Jr. data del pasado 3 de mayo de 2026. En aquella oportunidad, el veloz corredor inició el trayecto desde el puesto de pista número 10 y, tras batallar durante todo el recorrido bajo las órdenes del fusta Winder Véliz, cruzó la sentencia en el segundo lugar. Con el cambio de establo, un ajuste favorable en las mañanas de Coche y una monta de primera línea, el nieto de Shawaf surge como una de las piezas clave en la definición del programa dominical.

Ajuste: La Rinconada R23

El conducido de Francisco Quevedo ayer miércoles 28 de mayo realizó el siguiente ajuste: 14,1 25,1 36,3 (600MTS) (ES) 50 2P 65/ de 2da vuelta, contenido, fenómeno con remate de 11,2 con traqueador Edwin González. Así fue observado en la hoja de ejercicios de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Primera carrera: La Rinconada Favoritos