Abraham Campos: “El mío está olvidado y puede ser la gran sorpresa del 5y6 en La Rinconada”

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La actividad en el óvalo de La Rinconada mantiene su ritmo habitual de exigencia y alta competencia. Este jueves 28 de mayo, el equipo periodístico de Meridiano Web se trasladó a las instalaciones del principal circuito hípico del país con el firme propósito de presenciar la jornada de aprontes y galopes matutinos.

El movimiento en la pista de Coche reflejó la intensidad propia de los preparativos logísticos y técnicos de cara a la reunión número 23 del presente calendario oficial.

En medio de este escenario de estricta disciplina e intercambio profesional, el entrenador Abraham Campos hizo una pausa en su exigente rutina de supervisión para conversar en exclusiva sobre la actualidad de su caballeriza. El preparador, ampliamente reconocido en el medio hípico por su constancia, orden y método de entrenamiento, analizó de forma detallada las condiciones físicas y el estado de forma actual de sus dos pupilos inscritos para este domingo.

La Rinconada: Carreras Hipismo Entrevista R23

Durante el encuentro a pie de pista, Campos compartió sus proyecciones sobre las posibilidades reales de éxito que poseen sus presentados en la jornada dominical. Los reportes del establo sugieren que cada una de sus piezas completó la fase de acondicionamiento de manera óptima, un factor clave en las aspiraciones del profesional para visitar el paddock de ganadores en las competencias de este fin de semana.

El primer presentado, en el ciclo no válido, arranca con la yegua Top Woman Two que viene de tres segundos consecutivos.

- "Esta yegua se encuentra prácticamente lista para la victoria; sus recientes actuaciones en la pista anuncian un triunfo cercano. En esta oportunidad tomamos la decisión de no buscar el descargo de un jinete aprendiz. Por el contrario, mantuvimos la confianza en la conducción de Jhonathan Aray, con quien la yegua registra tres segundos lugares de forma consecutiva. El único factor en contra es el aumento de un kilogramo en el hándicap, por lo cual cargará un total de 57 kilos en comparación con su anterior compromiso.

El trayecto de 1.500 metros es ideal para sus capacidades físicas y su conformación anatómica. Actualmente, su condición es óptima. Aunque en la nómina figuran dos yeguas importadas de sumo peligro, la nuestra atraviesa un gran momento. Con un poco de suerte en el recorrido, estaremos de lleno en la definición de la carrera. Posee el triunfo a su disposición y representa mi principal carta de éxito para esta semana".

Luego en el 5y6 nacional, a la altura de la cuarta válida presenta al ejemplar Verstappen que viene de ganar.

-"Este ejemplar participará en una carrera de reclamo que presenta un alto nivel de dificultad. Se trata de un lote con abundante velocidad inicial y que cuenta con la presencia de varios rivales que proceden de lotes superiores.

El desafío se disputará en el trayecto de 1.200 metros y mantendremos la confianza en su jinete habitual, Winder Véliz. El caballo conserva excelentes condiciones físicas en la pista. Esperamos una destacada actuación de su parte y, a pesar de que el público apostador lo mantiene relegado en el favoritismo, sugiero no dejarlo fuera de las combinaciones debido a su enorme potencial para transformarse en la sorpresa de la carrera"