Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°23

Esta es la información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación de las diferentes jugadas exóticas que se puedan presentar ante el inicio del 5y6

Por

Meridiano

Jueves, 28 de mayo de 2026 a las 01:26 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°23
Foto: José Antonio Aray
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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

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¡El día domingo 31 de mayo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de siete apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

Los ejemplares Papa Stefano y My Believer Mate encabezan la lista de favoritos de la cátedra del ciclo no válido de la R23.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
La Super Kat  14
Yaqui Desings  11
Linda Ilusión  4

SEGUNDA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Papa Stefano   15
El Silencio (Usa)   5
Zio Mo (Usa)  5
Neigh Sayer (Usa)   4
Charlie  1

TERCERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Grand Gala (Usa)   13
Fatima Blush (Usa)  11
Top Woman Two  6

CUARTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
My Believer Mate  15
Canela 9
Super Explosiva 5
Paula del Carmen  1

QUINTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
El De Barrios 13
Online 9
Predador 7
Gran Euro 1

SEXTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Pittaluga (Usa)  14
Truly You (Usa)  10
Gran Feronia 5
Make Sense Of It (Usa)  1

SEPTIMA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Queen Visión 10
Tea Tre Bay (GB)  9
Linda Estefanía 8
Fantastic Shot 3

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