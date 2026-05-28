La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°23

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la cátedra (No válidas) de la reunión 23

¡El día domingo 31 de mayo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de siete apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

Los ejemplares Papa Stefano y My Believer Mate encabezan la lista de favoritos de la cátedra del ciclo no válido de la R23.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS La Super Kat 14 Yaqui Desings 11 Linda Ilusión 4

SEGUNDA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Papa Stefano 15 El Silencio (Usa) 5 Zio Mo (Usa) 5 Neigh Sayer (Usa) 4 Charlie 1

TERCERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Grand Gala (Usa) 13 Fatima Blush (Usa) 11 Top Woman Two 6

CUARTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS My Believer Mate 15 Canela 9 Super Explosiva 5 Paula del Carmen 1

QUINTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS El De Barrios 13 Online 9 Predador 7 Gran Euro 1

SEXTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Pittaluga (Usa) 14 Truly You (Usa) 10 Gran Feronia 5 Make Sense Of It (Usa) 1

SEPTIMA CARRERA