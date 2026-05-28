La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°23

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
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La Rinconada: Favoritos de la cátedra (No válidas) de la reunión 23
¡El día domingo 31 de mayo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de siete apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.
Los ejemplares Papa Stefano y My Believer Mate encabezan la lista de favoritos de la cátedra del ciclo no válido de la R23.
¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"
PRIMERA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|La Super Kat
|14
|Yaqui Desings
|11
|Linda Ilusión
|4
SEGUNDA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Papa Stefano
|15
|El Silencio (Usa)
|5
|Zio Mo (Usa)
|5
|Neigh Sayer (Usa)
|4
|Charlie
|1
TERCERA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Grand Gala (Usa)
|13
|Fatima Blush (Usa)
|11
|Top Woman Two
|6
CUARTA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|My Believer Mate
|15
|Canela
|9
|Super Explosiva
|5
|Paula del Carmen
|1
QUINTA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|El De Barrios
|13
|Online
|9
|Predador
|7
|Gran Euro
|1
SEXTA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Pittaluga (Usa)
|14
|Truly You (Usa)
|10
|Gran Feronia
|5
|Make Sense Of It (Usa)
|1
SEPTIMA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Queen Visión
|10
|Tea Tre Bay (GB)
|9
|Linda Estefanía
|8
|Fantastic Shot
|3