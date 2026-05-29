Reporte de retiros: El establo de Riccardo D’Angelo sufre una deserción para este domingo en La Rinconada

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La pasión por el turf caraqueño sigue este domingo 31 de mayo en el Hipódromo La Rinconada por lo que abrirá sus puertas para celebrar la reunión número 23 de la temporada, una jornada que promete emociones fuertes para la afición hípica del país.

El programa oficial consta de 13 competencias, entre ellas, la prueba central de la tarde será una Condicional Especial para hijos de sementales venezolanos que se disputará en recorrido de 1.500 metros dentro del 5y6 nacional.

Se espera un respaldo total al juego de 5y6 nacional que buscará mantener la buena recaudación o porque no marcar una cifra récord en el cierre del del primer mes de carrera del segundo meeting.

Los jinetes y entrenadores ya se encuentran listos para buscar el triunfo en cada una de las distancias pautadas.

La Rinconada: Retiro Datos Hípicos R23

En horas de la noche de este jueves 28 de mayo, el Instituto Nacional de Hipódromos anunció por las diferentes plataformas digitales de un nuevo retiro oficial que no estará presente en una de las pruebas del ciclo no válido.

Se trata del ejemplar Melania (número 6), pues estaba inscrita para la sexta carrera del programa, reservada para yeguas nacionales e importadas de 4 años debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.500 metros.

Melania, es una castaña de cuatro años de edad, contaba con la monta del jinete aprendiz Oliver Medina y bajo la preparación de Riccardo D’Angelo para el Stud “Segundo Paso II & El Sombrero II”.

En su última, la hija de Deliberately en Onilda Te Quiero por Striding Out llegó a cuatro cuerpos y medio de Oh Marquesa, el pasado día domingo 24 de mayo del presente año.

Motivo del retiro: Hinava

A través de la información del INH publicada este mismo jueves, la razón del retiro de Melania es por Anasplasmosis.

Con este retiro se suma también al retiro de Astro Zeta y Nonni Time.