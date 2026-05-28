Una de las montas de Hemirxon Medina queda retirada para el 5y6 de Hinava

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La cartelera hípica nacional retoma su curso este sábado 30 de mayo con la celebración de la decima cuarta reunión del año. El programa consta de ocho competencias, entre las cuales destaca la Copa “Tuki Monton”, una prueba de fuego para la distancia de 1.200 metros y que se va a disputar en la quinta válida del 5y6.

Este jueves 28 de mayo en horas de la tarde, el Instituto Nacional de Hipódromos anunció el retiro de un nuevo ejemplar que no participará y que el mismo estaba inscrito en la carrera de los acumulados.

Ejemplar: Nuevo Retiro R14 Hinava Datos Hípicos

Se trata del alazán de ocho años, Monterreal (número 11), que contaba con la monta del jinete Hemirxon Medina y se estrenaba en la cuadra del entrenador Franklin Parada para el Stud “Sif Racing Stable”.

El ejemplar maduro estaba inscrito para la carrera de los acumulados de la jornada sabatina en el óvalo del Cabriales, Condicional de Reclamo para caballos de 3 y más años, ganadores hasta 2 carreras, en distancia de 1.200 metros, al mismo tiempo reaparecía luego de 84 días sin correr.

Su última actuación fue el día 07 de marzo y fue capaz de arribar noveno a fuera de carrera del ganador Animal Jungle.

Motivo del retiro: Hinava

Mediante la información del INH publicada por las redes sociales de la arena carabobeña, la razón del retiro de Monterreal es por Claudicación Miembro Anterior Izquierdo.

Hasta el momento, la lista de retiros oficiales confirma la ausencia de dos ejemplares para la jornada de este domingo. El programa oficial presenta un atractivo especial con la disputa de la Copa "Tuki Montón"; asimismo, las competencias del 5y6 nacional lucen de extrema paridad, un factor clave que proyecta la distribución de excelentes dividendos.