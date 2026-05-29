Alerta en el 5y6: Carrera de los acumulados en Hinava registra su segunda baja oficial

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La jornada número 14 será este sábado 30 de mayo en el Hipódromo Nacional de Valencia, donde los aficionados hípicos disfrutarán de un programa interesante de ocho competencias, a partir de la 1:30 de la tarde.

La carrera más interesante de la jornada sabatina es el Clásico “Tuki Monton”, a disputarse a la altura de la séptima del programa, en distancia de 1.200 metros y contará con una nómina de siete caballos de tres y más años a demás de la premiación especial adicional especial a repartir de $14.400.

Datos hípicos - Retirados: Hinava

La mañana de este viernes 29 de mayo, se dio a conocer, a través de, sus diferentes redes sociales del óvalo del Cabriales, la información de otro caballo que se encontraba inscrito para la programación del 5y6 valenciano.

Precisamente es en la sexta válida donde se va celebrar una Condicional de Reclamo para caballos de tres y más años ganadores hasta dos carreras (Incluyen carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros.

Se trata del ejemplar Prince Red con el (número 1) que iba a una nueva participación con la monta de José Tuarez y el entrenamiento de José Dislascio.

Motivo del retiro: Prince Red 5y6 Hinava

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) confirmó el retiro de Prince Red debido a una Herida en el Miembro Anterior Derecha. Esta deserción se suma a las bajas oficiales de Money Cleaner, Sweet Genesis y Monterreal para la reunión número 14 en el óvalo de Valencia.