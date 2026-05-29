Comisarios de Kentucky suspenden a Tyler Gaffalione por conducción peligrosa

Suscríbete a nuestros canales

El jinete Tyler Gaffalione fue sancionado con tres días de suspensión por los comisarios de la Comisión de Carreras de Kentucky, debido a su desempeño en la segunda carrera del pasado viernes 22 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs.

Gaffalione, nativo de Davie, Florida, condujo en esa ocasión a la potra Storm Diva en un Maiden Special Weight sobre 1,000 metros en pista de arena, la cual se encontraba completamente encharcada debido a la fuerte lluvia. En principio, la competencia estaba pautada para correrse sobre grama.

Los motivos de la sanción

De acuerdo con el boletín oficial de la Comisión, Gaffalione cumplirá la sanción del 10 al 12 de junio. Su conducción sobre Storm Diva fue catalogada como “peligrosa” tras determinarse que, en la recta final, obstruyó el avance de Washton (guiada por Erik Asmussen), ejemplar que buscaba la victoria junto a la baranda.

Esta maniobra impidió que Washton lograra una mejor posición de llegada, lo que motivó el castigo para "Tyler G", quien ha sido múltiple campeón en las temporadas de primavera y otoño de Churchill Downs.

Al momento de redactar esta nota, Gaffalione ocupa el tercer puesto de la estadística de jinetes de la temporada de primavera. La tabla la dominan los hermanos Ortiz: Irad Jr. lidera con 130 victorias, seguido por José Luis con 127.

Lo llamativo del caso es que, según reportó el portal Paulick Report, el reclamo presentado inmediatamente después de la carrera por el jinete Erik Asmussen y el entrenador Steven Asmussen fue originalmente desestimado por los jueces locales, antes de que se emitiera la suspensión definitiva.