Lovcen busca la doble corona desde el puesto 17 en un emocionante Tokyo Yushun (G1)

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Un selecto lote de dieciocho participantes saltará a la pista este domingo 31 de mayo para disputar el prestigioso Tokyo Yushun (G1), el Derby Japonés y segundo peldaño de la exigente Triple Corona nipona. La emblemática competencia se llevará a cabo en el monumental Hipódromo de Tokio, sobre un recorrido de 1 ½ millas (2,400 metros) en la pista de grama.

Todas las miradas estarán puestas sobre Lovcen, el notable hijo de World Premiere que representa con orgullo el valioso linaje del inolvidable triplecoronado Deep Impact. El imponente tresañero buscará consolidar su dominio generacional tras imponerse de forma categórica el pasado 19 de abril en el Satsuki Sho (2,000 Guineas Japonesas-G1). En aquella histórica tarde en el circuito de Nakayama, el pupilo del establo de Haruki Sugiyama no solo se llevó los máximos honores en la distancia de 2,000 metros, sino que lo hizo en un impresionante tiempo récord de 1:56.2.

En la búsqueda de la Doble Corona

Conducido nuevamente por el destacado jinete Kohei Matsuyama, Lovcen saltará a la pista avalado por una campaña de tres victorias en apenas cuatro actuaciones. Su estreno ocurrió el 9 de noviembre de 2025 en el óvalo de Kioto sobre dos kilómetros, registrando un físico de 516 kilos que ya vaticinaba su potencial físico.

Su siguiente éxito como dosañero fue en el Hopeful Stakes (G1) en Nakayama, ratificando sus dades en la distancia. Ya en su campaña de 2026, el invicto de Lovcen cayó en los 1,800 metros del Kyodo News Hai (G3) ante Realize Sirius. No obstante, el desquite llegó precisamente en la primera gema de la Triple Corona, donde el nieto de Deep Impact cobró venganza y sometió con autoridad a su verdugo.

Figuras estelares y una bolsa millonaria

El Derby Japonés de este año presenta un desafío de alto calibre. Entre los rivales de peso destacan fustas de la élite mundial como Christophe Lemaire, quien estará en los estribos de Peintre Naif; Ryusei Sakai a bordo de Justin Vista, y el siempre efectivo Yuga Kawada en el sillín de Basse Terre.

Más allá del prestigio histórico, la carrera ofrece una de las bolsas más lucrativas del turf internacional, con un premio total por repartir de ¥608,720,000 (aproximadamente $3.82 millones de dólares), de los cuales una imponente tajada de ¥327,104,000 ($2.05 millones de dólares) está reservada exclusivamente para el ejemplar que cruce la meta en el primer lugar.

Como es tradición en cada edición del “Nippon Derby”, la pasión de la afición japonesa ha desbordado los límites. Desde el pasado miércoles, miles de fanáticos acampan y duermen en las afueras del majestuoso óvalo de Tokio, y desafían las noches para asegurar un lugar privilegiado en las tribunas. Todo sea por presenciar en directo una jornada que promete ser histórica y, muy posiblemente, ver el nacimiento de un nuevo doblecoronado en el exigente circuito asiático.