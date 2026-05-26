¡Ya tiene nombre! Hijo de Flightline que costó $1.7 millones hace su estreno en Japón

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En septiembre de 2025, durante los 12 días de sesión en la subasta de productos más prestigiosa e influyente del mundo, un verdadero punto de encuentro para criadores, compradores y consignatarios de todos los rincones del planeta. Cómo son las Keeneland September Yearling Sale.

Demian es el nombre de este producto hijo de Flightline

El segundo producto de Flightline en la tabla inicial de las ventas selectas Keeneland September Yearling Sale, que subió al ring de ventas el lunes 8 de septiembre, alcanzó el tercer precio más alto con un pago de $1,700,000. El Hip 45 que identificó a este hijo de Flightline en la yegua Mira Alta por Curlin, criado por Rock Ridge Thoroughbreds y consignado por Warrendale Sales, fue adquirido por el japonés Naohiro Sakaguchi; ya tiene fecha de estreno.

Demian es el nombre de este producto; tiene pautado debutar el 13 de junio en prueba de debutantes dosañeros de 1,400 metros en la grama de Tokio De manera que sería el primer hijo de Flightline en debutar en Japón. A Demian lo montará Damian Lane para el entrenador Makoto Saito.

Mira Alta es la madre del ganador de grado 3 Promise Keeper, ganador de carreras de stakes Wicked Awesome, y el ganador selectivo War Stopper.

Promise Keeper, hijo de Constitution, tuvo una campaña de 17 actuaciones para cuatro victorias. Ganador del Peter Pan S. (G3) y de la listada Fifth Season Stakes. Produjo más de 400 mil dólares para Randy Howg.

Wicked Awesome tuvo una campaña de 24 actuaciones para ocho victorias para Warwick Stable. Ganador del Twixt Stakes en Laurel Park, y figuraciones en prueba de grados en Delaware Park y Laurel Park.

War Stopper, por su parte, ganó cinco carreras en 20 presentaciones para el Beast Mode Racing LLC., con figuraciones en pruebas de Grado 3, en los hipódromos de Gulfstream Park y Monmouth Park.