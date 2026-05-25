Así quedaron los resultados de las carreras en Belmont at the Big A para el lunes 25-5-2026

Este lunes finaliza la actividad hípica de la semana en el hipódromo de Aqueduct, New York, con un programa de nueve carreras correspondiente al meeting de Belmont at the Big A. La jornada no incluye pruebas Stakes y la primera fue pautada a la 1:10 p.m., hora venezolana.

El jinete boricua Manuel Franco y la yoqueta Dalila Rivera, de la misma nacionalidad, fueron los más destacado de la jornada con dos victorias cada uno. Manuel Franco, lo hizo con The Toy Cannon y Castle Chaos. Mientras que Dalila Rivera, lo hizo con Gresham's Law y Ready Set Twirl.

PRIMERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:09.82

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 The Toy Cannon M. Franco 5.70 3.48 2.62 2 4 Mike's Magic D. Davis 5.60 3.90 3 6 Constant Chaos J. Castellano 4.30

Entrenador: B. Cox

SEGUNDA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:36.51

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 9 Castle Chaos M. Franco 4.02 2.82 2 7 Determinedly S. Gónzalez 4.30 3 3 Life and Light R. Silvera

Entrenador: I. Kantarmaci

TERCERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.52

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 1 Twirling Lulu K. Carmouche 6.26 3.30 2.50 2 9 Baseball Lady J. Rodríguez 3.08 2.32 3 8 Leslie's Star J. Lezcano 2.58

Entrenador: B. N. Levine

CUARTA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:23.75

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 1 Rock the Weekend O. Hernandez Moreno 23.68 10.46 5.20 2 5 Enduring Spirit D. Davis 11.96 7.38 3 6 Princip E. J. Zayas 3.14

Entrenador: L. Shivmangal

QUINTA CARRERA - 2.200 MTS - TPO 2:05.00

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 4 Trading Strategy D. Davis 7.86 3.28 2.66 2 2 Whitethorn M. Franco 2.22 2.10 3 3 Baffle K. Carmouche 2.78

Entrenador: C. Brown

SEXTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:13.21

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 4 Gresham's Law D. A. Rivera 23.32 9.30 4.78 2 7 Midnight Blue J. Castellano 3.68 3.00 3 9 Vivienna C. Elliott 4.26

Entrenador: D. G. Donk

SÉPTIMA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:36.49

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 Mursal D. Davis 13.36 5.38 3.22 2 7 Sailaway R. Silvera 4.10 2.94 3 8 Snide M. Franco 2.66

Entrenador: L. Rice

OCTAVA CARRERA - 1.600 MTS - TPO

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Tizmarkus J. Lezcano 4.96 3.10 2.74 2 1 Sharp Spark M. Franco 3.72 2.74 3 5 Register S. Gónzalez 3.10

Entrenador: J. W. Ferraro

NOVENA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.08

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Ready Set Twirl D. A. Rivera 10.10 5.14 2.98 2 2 Guilty K. Carmouche 3.90 2.78 3 5 Sports Hero C. Elliott 2.86

Entrenador: R. R. Rodríguez

EXACTA (6-2) $44.08

TRIFECTA (6-2-5) $26.68

SUPERFECTA (6-2-5-11) $11.36

DOUBLE (6/6) $30.32

PICK 3 (5/6/6) $194.42

PICK 6 (1/4/4/5/3,6/6) $66.14

PICK 4 (4/5/3,6/6) $903.17

PICK 5 (4/4/5/3,6/6) $6,645.83