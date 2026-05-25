Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en Belmont at the Big A para el lunes 25-5-2026

Nueve carreras fueron programadas para la jornada del Memorial Day

Por

Darwin Dumont
Lunes, 25 de mayo de 2026 a las 05:22 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en Belmont at the Big A para el lunes 25-5-2026
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

Este lunes finaliza la actividad hípica de la semana en el hipódromo de Aqueduct, New York, con un programa de nueve carreras correspondiente al meeting de Belmont at the Big A. La jornada no incluye pruebas Stakes y la primera fue pautada a la 1:10 p.m., hora venezolana.

NOTAS RELACIONADAS

Meridiano: Resultados hípicos para Belmont at the Big A

El jinete boricua Manuel Franco y la yoqueta Dalila Rivera, de la misma nacionalidad, fueron los más destacado de la jornada con dos victorias cada uno. Manuel Franco, lo hizo con The Toy Cannon y Castle Chaos. Mientras que Dalila Rivera, lo hizo con Gresham's Law y Ready Set Twirl.

PRIMERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:09.82

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2

The Toy Cannon

M. Franco

5.70

 3.48 2.62
2 4

Mike's Magic

D. Davis

  

5.60

 3.90
3 6

Constant Chaos

J. Castellano

     4.30

Entrenador: B. Cox

SEGUNDA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:36.51

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 9

Castle Chaos

M. Franco

4.02

 2.82  
2 7 Determinedly

S. Gónzalez

   4.30  
3 3

Life and Light

R. Silvera

      

Entrenador: I. Kantarmaci

TERCERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.52

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1

Twirling Lulu

K. Carmouche

6.26

 3.30 2.50
2 9

Baseball Lady

J. Rodríguez

  

3.08

 2.32
3 8

Leslie's Star

J. Lezcano

     2.58

Entrenador: B. N. Levine

CUARTA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:23.75

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1

Rock the Weekend

O. Hernandez Moreno

23.68

 10.46 5.20
2 5

Enduring Spirit

D. Davis

  

11.96

 7.38
3 6

Princip

E. J. Zayas

     3.14

Entrenador: L. Shivmangal

QUINTA CARRERA - 2.200 MTS - TPO 2:05.00

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4

Trading Strategy

D. Davis

7.86

 3.28 2.66
2 2 Whitethorn

M. Franco

  

2.22

 2.10
3 3 Baffle

K. Carmouche

     2.78

Entrenador: C. Brown 

SEXTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:13.21

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4

Gresham's Law

D. A. Rivera

23.32

 9.30 4.78
2 7

Midnight Blue

J. Castellano

  

3.68

 3.00
3 9 Vivienna

C. Elliott

     4.26

Entrenador: D. G. Donk

SÉPTIMA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:36.49

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Mursal

D. Davis

13.36

 5.38 3.22
2 7

Sailaway

R. Silvera

  

4.10

 2.94
3 8 Snide

M. Franco

     2.66

Entrenador: L. Rice

OCTAVA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Tizmarkus

J. Lezcano

4.96

 3.10 2.74
2 1

Sharp Spark

M. Franco

  

3.72

 2.74
3 5 Register

S. Gónzalez

     3.10

Entrenador: J. W. Ferraro

NOVENA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.08

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6

Ready Set Twirl

D. A. Rivera

10.10

 5.14 2.98
2 2 Guilty

K. Carmouche

  

3.90

 2.78
3 5

Sports Hero

C. Elliott

     2.86

Entrenador: R. R. Rodríguez

EXACTA (6-2) $44.08

TRIFECTA (6-2-5) $26.68

SUPERFECTA (6-2-5-11) $11.36

DOUBLE (6/6) $30.32

PICK 3 (5/6/6) $194.42

PICK 6 (1/4/4/5/3,6/6) $66.14

PICK 4 (4/5/3,6/6) $903.17

PICK 5 (4/4/5/3,6/6) $6,645.83

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?