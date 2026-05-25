Así quedaron los resultados de las carreras en Belmont at the Big A para el lunes 25-5-2026

Este lunes finaliza la actividad hípica de la semana en el hipódromo de Aqueduct, New York, con un programa de nueve carreras correspondiente al meeting de Belmont at the Big A. La jornada no incluye pruebas Stakes y la primera fue pautada a la 1:10 p.m., hora venezolana.
NOTAS RELACIONADAS
Meridiano: Resultados hípicos para Belmont at the Big A
El jinete boricua Manuel Franco y la yoqueta Dalila Rivera, de la misma nacionalidad, fueron los más destacado de la jornada con dos victorias cada uno. Manuel Franco, lo hizo con The Toy Cannon y Castle Chaos. Mientras que Dalila Rivera, lo hizo con Gresham's Law y Ready Set Twirl.
PRIMERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:09.82
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|
The Toy Cannon
|
M. Franco
|
5.70
|3.48
|2.62
|2
|4
|
Mike's Magic
|
D. Davis
|
5.60
|3.90
|3
|6
|
Constant Chaos
|
J. Castellano
|4.30
Entrenador: B. Cox
SEGUNDA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:36.51
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|9
|
Castle Chaos
|
M. Franco
|
4.02
|2.82
|2
|7
|Determinedly
|
S. Gónzalez
|4.30
|3
|3
|
Life and Light
|
R. Silvera
Entrenador: I. Kantarmaci
TERCERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.52
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|
Twirling Lulu
|
K. Carmouche
|
6.26
|3.30
|2.50
|2
|9
|
Baseball Lady
|
J. Rodríguez
|
3.08
|2.32
|3
|8
|
Leslie's Star
|
J. Lezcano
|2.58
Entrenador: B. N. Levine
CUARTA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:23.75
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|
Rock the Weekend
|
O. Hernandez Moreno
|
23.68
|10.46
|5.20
|2
|5
|
Enduring Spirit
|
D. Davis
|
11.96
|7.38
|3
|6
|
Princip
|
E. J. Zayas
|3.14
Entrenador: L. Shivmangal
QUINTA CARRERA - 2.200 MTS - TPO 2:05.00
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|
Trading Strategy
|
D. Davis
|
7.86
|3.28
|2.66
|2
|2
|Whitethorn
|
M. Franco
|
2.22
|2.10
|3
|3
|Baffle
|
K. Carmouche
|2.78
Entrenador: C. Brown
SEXTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:13.21
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|
Gresham's Law
|
D. A. Rivera
|
23.32
|9.30
|4.78
|2
|7
|
Midnight Blue
|
J. Castellano
|
3.68
|3.00
|3
|9
|Vivienna
|
C. Elliott
|4.26
Entrenador: D. G. Donk
SÉPTIMA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:36.49
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Mursal
|
D. Davis
|
13.36
|5.38
|3.22
|2
|7
|
Sailaway
|
R. Silvera
|
4.10
|2.94
|3
|8
|Snide
|
M. Franco
|2.66
Entrenador: L. Rice
OCTAVA CARRERA - 1.600 MTS - TPO
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Tizmarkus
|
J. Lezcano
|
4.96
|3.10
|2.74
|2
|1
|
Sharp Spark
|
M. Franco
|
3.72
|2.74
|3
|5
|Register
|
S. Gónzalez
|3.10
Entrenador: J. W. Ferraro
NOVENA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.08
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|
Ready Set Twirl
|
D. A. Rivera
|
10.10
|5.14
|2.98
|2
|2
|Guilty
|
K. Carmouche
|
3.90
|2.78
|3
|5
|
Sports Hero
|
C. Elliott
|2.86
Entrenador: R. R. Rodríguez
EXACTA (6-2) $44.08
TRIFECTA (6-2-5) $26.68
SUPERFECTA (6-2-5-11) $11.36
DOUBLE (6/6) $30.32
PICK 3 (5/6/6) $194.42
PICK 6 (1/4/4/5/3,6/6) $66.14
PICK 4 (4/5/3,6/6) $903.17
PICK 5 (4/4/5/3,6/6) $6,645.83