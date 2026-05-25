Belterra Park se viste fiesta este viernes con cinco Stakes en el Best of Ohio

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La jornada hípica en el hipódromo de Belterra Park, en Cincinnati, Ohio, presenta una nueva edición del Best of Ohio con nueve carreras programadas. El cartel incluye cinco Stakes de $100.000 cada uno y destaca la participación de los jockeys venezolanos José Armando Bracho y Santiago González.

Estados Unidos: Cinco Stakes el viernes en Belterra Park

La primera competencia del viernes inicia a las 12:35 p. m. con un Claiming de $13.500. La prueba es para ejemplares nacidos en Ohio de tres y más años en un recorrido de 1.100 metros sobre arena, donde participan cinco purasangres.

El primer Stakes del día llega en la cuarta carrera con el Palacios Memorial Stakes. El evento cuenta con una distancia de 1.200 metros en arena para potras de Ohio de tres y más años, con ocho ejemplares tras los $100.000 en premios.

La segunda selectiva, el Diana Stakes, aparece en la sexta prueba. En un trayecto de 1.200 metros para yeguas de tres y más años, diez hembras buscan el triunfo. El venezolano Santiago González conduce a una de las favoritas del lote.

Acto seguido, el Green Carpet Stakes ofrece una distancia de 1.700 metros en grama. Once potros de tres años registrados en Ohio compiten en esta prueba por la bolsa de $100.000.

El cuarto Stakes de la tarde es el Norm Barron Queen City Stakes para potras de tres años. La carrera sobre 1.700 metros en arena cuenta con un listado de 11 competidoras inscritas.

Como cierre de la gala, la novena carrera presenta el Sydney Gendelman Stakes. Esta es la selectiva más importante del viernes, con un recorrido de 1.700 metros en grama y 13 purasangres en busca de la victoria.