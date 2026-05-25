Así quedaron los resultados de las carreras en Parx Racing para el lunes 25-5-2026

El óvalo de Bensalem tuvo su tradicional cartelera de los lunes sin pruebas selectivas

Por

David García V.
Lunes, 25 de mayo de 2026 a las 04:38 pm
Foto: Pennsilvania Horse Racing Association
El Hipódromo Parx Racing inicia su semana de actividades hípicas correspondiente a la temporada anual de carreras, con una jornada este lunes 25 de mayo, donde nueve competencias se roban la atención de los aficionados, con la particularidad de ser día feriado, Memorial Day.

Kendry Rivera, aprendiz puertorriqueño, resulta el jockey más destacado de la tarde al conquistar trío de pruebas. Rivera, con Youbetterbejoking en la segunda, Whiskeyromeosierra en la séptima y A Votre Sante en la octava, aprovecha las oportunidades que recibe, pues todavía en la balanza posee handicap a favor de cinco libras.

PRIMERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.91

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1 Coach Bennett Abner Adorno 5.20 2.80 2.10
2 8 My Military Hero D.Haddock   5.40 2.80
3 5 Associated M.Sánchez     2.10

Entrenador: Robert Reid Jr.

SEGUNDA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:44.92

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 Youbetterbejoking Kendry Rivera 12.00 5.80 4.00
2 1 Allinalot I.Beato   3.40 3.20
3 6 Rerally D.Haddock     4.00

Entrenador: Elliot Soto-Martínez

TERCERA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:50.37

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4 Quetzal Island Jean Aguilar 18.40 8.40 5.00
2 3 Little Sneckdraw J.Rangel   4.80 3.20
3 6 Lucky Capo (4sub) A.Hernandez     4.40

Entrenador: Roberto Rosado

CUARTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:43.72

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Gruene Hall Kleiner Mejías 3.60 3.40 2.20
2 2 Irie and Mellow L.Ocasio   8.40 4.80
3 4 Mia Counting D.Haddock     2.20

Entrenador: Juan Carlos Guerrero

QUINTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:13.88

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Edge of the Blade Abner Adorno 10.80 6.00 2.10
2 6 Rosie Warrior K.Rivera   5.60 2.20
3 1 Golden Chakra       2.10

Entrenador: Kathleen Demasi

SEXTA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:43.86

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 Warrior Wayne Mychel Sánchez 4.60 3.00 2.40
2 7 True Connection A.Salgado   3.40 2.80
3 5 Earl of Dassel L.Ocasio     6.00

Entrenador: Guadalupe Preciado

SÉPTIMA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.97

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1 Whiskeyromeosierra Kendry Rivera 7.00 3.40 2.60
2 5 All American Rod M.Sánchez   2.20 2.10
3 3 Authentic Kingdom D.Haddock     2.40

Entrenador: Edwar Coletti Jr.

OCTAVA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:17.61

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 A Votre Sante Kendry Rivera 8.00 2.80 2.10
2 3 Lasso A.Wolfsont   2.10 2.10
3 4 Mac Daddy Too M.Sánchez     2.40

Entrenador: Eli Betancourt

NOVENA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:45.30

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 9 Liberty Runner Patrick Henry Jr. 24.80 9.80 4.00
2 1 Smooth Motion J.Aguilar   4.60 3.60
3 3 Coalville D.Haddock     3.40

Entrenador: Carlos Leung

$1.00 EXACTA (9-1), $72.00

$0.50 TRIFECTA (9-1-3), $170.55

$0.10 SUPERFECTA (9-1-3-2), $64.59

$1.00 DOUBLE (2/9), $98.70

$2.00 PICK 3 (1/2/9), $550.60

$0.50 PICK 4 (2,8/1/2/9), $525.15

$0.50 PICK 5 (3/2,8/1/2/9), $2,826.00

