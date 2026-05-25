Así quedaron los resultados de las carreras en Parx Racing para el lunes 25-5-2026

El Hipódromo Parx Racing inicia su semana de actividades hípicas correspondiente a la temporada anual de carreras, con una jornada este lunes 25 de mayo, donde nueve competencias se roban la atención de los aficionados, con la particularidad de ser día feriado, Memorial Day.
Kendry Rivera, aprendiz puertorriqueño, resulta el jockey más destacado de la tarde al conquistar trío de pruebas. Rivera, con Youbetterbejoking en la segunda, Whiskeyromeosierra en la séptima y A Votre Sante en la octava, aprovecha las oportunidades que recibe, pues todavía en la balanza posee handicap a favor de cinco libras.
PRIMERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.91
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Coach Bennett
|Abner Adorno
|5.20
|2.80
|2.10
|2
|8
|My Military Hero
|D.Haddock
|5.40
|2.80
|3
|5
|Associated
|M.Sánchez
|2.10
Entrenador: Robert Reid Jr.
SEGUNDA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:44.92
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Youbetterbejoking
|Kendry Rivera
|12.00
|5.80
|4.00
|2
|1
|Allinalot
|I.Beato
|3.40
|3.20
|3
|6
|Rerally
|D.Haddock
|4.00
Entrenador: Elliot Soto-Martínez
TERCERA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:50.37
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|Quetzal Island
|Jean Aguilar
|18.40
|8.40
|5.00
|2
|3
|Little Sneckdraw
|J.Rangel
|4.80
|3.20
|3
|6
|Lucky Capo (4sub)
|A.Hernandez
|4.40
Entrenador: Roberto Rosado
CUARTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:43.72
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Gruene Hall
|Kleiner Mejías
|3.60
|3.40
|2.20
|2
|2
|Irie and Mellow
|L.Ocasio
|8.40
|4.80
|3
|4
|Mia Counting
|D.Haddock
|2.20
Entrenador: Juan Carlos Guerrero
QUINTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:13.88
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Edge of the Blade
|Abner Adorno
|10.80
|6.00
|2.10
|2
|6
|Rosie Warrior
|K.Rivera
|5.60
|2.20
|3
|1
|Golden Chakra
|2.10
Entrenador: Kathleen Demasi
SEXTA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:43.86
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Warrior Wayne
|Mychel Sánchez
|4.60
|3.00
|2.40
|2
|7
|True Connection
|A.Salgado
|3.40
|2.80
|3
|5
|Earl of Dassel
|L.Ocasio
|6.00
Entrenador: Guadalupe Preciado
SÉPTIMA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.97
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Whiskeyromeosierra
|Kendry Rivera
|7.00
|3.40
|2.60
|2
|5
|All American Rod
|M.Sánchez
|2.20
|2.10
|3
|3
|Authentic Kingdom
|D.Haddock
|2.40
Entrenador: Edwar Coletti Jr.
OCTAVA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:17.61
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|A Votre Sante
|Kendry Rivera
|8.00
|2.80
|2.10
|2
|3
|Lasso
|A.Wolfsont
|2.10
|2.10
|3
|4
|Mac Daddy Too
|M.Sánchez
|2.40
Entrenador: Eli Betancourt
NOVENA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:45.30
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|9
|Liberty Runner
|Patrick Henry Jr.
|24.80
|9.80
|4.00
|2
|1
|Smooth Motion
|J.Aguilar
|4.60
|3.60
|3
|3
|Coalville
|D.Haddock
|3.40
Entrenador: Carlos Leung
$1.00 EXACTA (9-1), $72.00
$0.50 TRIFECTA (9-1-3), $170.55
$0.10 SUPERFECTA (9-1-3-2), $64.59
$1.00 DOUBLE (2/9), $98.70
$2.00 PICK 3 (1/2/9), $550.60
$0.50 PICK 4 (2,8/1/2/9), $525.15
$0.50 PICK 5 (3/2,8/1/2/9), $2,826.00