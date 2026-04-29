Seis entrenadores expulsados de sus puestos en Parx Racing

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Según una carta que ha tenido acceso el portal hípico The Paulick Report, la directiva del hipódromo de Parx Racing en Bensalem, ha dado la orden a seis entrenadores que hacían vida en el mencionado recinto para que abandonen sus cuadras sin dar mayores motivos.

Estados Unidos: Expulsan a seis entrenadores sin dar motivos

El portal de noticias hípicas The Paulick Report ha dado a conocer que mediante una carta de la asesoría jurídica de Parx Racing, notificaron a seis entrenadores que deben abandonar sus cajas o cuadras y que «el incumplimiento de la obligación de desalojar y vaciar sus antiguos boxes dará lugar a medidas adicionales por parte de Parx Racing». Así lo indica la misiva, firmaba por Joseph Stathius, asesor jurídico adjunto de Parx Racing.

Uno de los entrenadores afectados es Michael Catalano Jr. quien ha informado al portal que “el sospecha, que sus críticas a la oficina de carreras de Parx Racing—a las que ha calificado de corruptas—han sido la razón de la petición de abandono de su cuadra en el óvalo".

«Me presenté a la presidencia (de la Asociación de Jinetes de Pura Sangre de Pensilvania) en 2023 en lo que resultó ser unas elecciones amañadas, algo que, según una auditoría independiente, efectivamente ocurrió. Iba a hacer todo lo posible para sustituir a la oficina de carreras y conseguir un terreno de juego justo. Mantuve varias reuniones al respecto con Joe Wilson (director de operaciones de Parx Racing), pero mis palabras cayeron en saco roto. Es mucho más fácil deshacerse de la gente que tiene algo que decir que solucionar los problemas», manifestó.

Por su parte, la entrenadora Mary Pattershall, otra de las afectadas, indicó: «Por más que lo intento, no se me ocurre ni una sola razón (para esta medida)». Pattershall cree que la dirección de Parx ha estado vigilando las redes sociales y no le gustaron algunas de las cosas que publicó. «Expuse hechos», dijo Pattershall. «Eso es todo lo que hice».

Los otros cuatro entrenadores afectados según la comunicación son: Josue Arce, Patrick Ashton, Herold Whylie y Daniel Velázquez, no quisieron hacer declaraciones al respecto o no pudieron ser contactados. Por su parte, la presidenta de PTHA (Pennsylvania Thoroughbred Horsemen's Association), Kathleen DeMasi no quiso hacer comentarios al respecto al portal antes indicado y solo llegó a comentar: «Nuestra organización está aquí para representar a los jinetes y estamos haciendo todo lo que podemos».