Journalism podría unirse a Sovereignty y compañía en el Stephen Foster Stakes (G1), aquí los detalles

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El último sábado (27 de junio) de la temporada en Churchill Downs se programan 12 carreras, entre las que destaca la edición 45 del Stephen Foster Stakes (G1) en 1,800 metros como la prueba más importante del día. Este año, el premio asciende a 2 millones de dólares, el doble de los $1 millón que se había estado entregando hasta el 2025.

Journalism podría estar presente

Uno de los copropietarios del ejemplar Journalism dejó saber su interés de ver correr al ganador Preakness Stakes (G1) en el Stephen Foster Stakes (G1) es una gran opción, luego de su participación en la Met Mile (G1), dotada con un millón de dólares, el 6 de junio en Saratoga. En el Festival del Belmont Stakes Day.

Aron Wellman confirmó que el Stephen Foster Stakes (G1), que ahora tiene un premio de dos millones de dólares y se celebrará tres semanas después en Churchill Downs, está siendo considerada.

Cinco de los caballos de arena de élite mundial ya han expresado interés en correr en el Stephen Foster de este año:

Sovereignty

Baeza

Magnitude

White Abarrio

Skippylongstocking

Las nominaciones para el Stephen Foster cierran el miércoles 10 de junio. El primer premio es el 53% de la bolsa, estimado en más de $1 millón. La bolsa de $2 millones incluye $100,000 del Fondo de Desarrollo de Purasangres de Kentucky (Kentucky Thoroughbred Development Fund).