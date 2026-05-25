Magnitude, ganador de la Dubai World Cup (G1) se alista para los 2 millones de dólares del Stephen Foster Stakes (G1)

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El 27 de junio, sábado del fin de semana que cierra el Spring-Summer en Churchill Downs, denominado “Summer Showdown” que tiene lugar la tradicional carrera para caballos adultos conocida como Stephen Foster Stakes (G1), donde participarán las mejores pura sangres, entre ellos Magnitude, flamante ganador de la Duabi World Cup (G1) en la que derrotó al caballo más rico del mundo, Romantic Warrior, ejercitó fuerte con miras a su próxima salida.

Churchill Downs: Magnitude se alista para otra gran actuación

Magnitude, ganador de la Dubai World Cup (G1) propiedad de Winchell Thoroughbreds, continuó su preparación para el Stephen Foster (G1) de 2 millones de dólares el 27 de junio con un entrenamiento de cinco furlongs en 1:02.60 el domingo por la mañana en Churchill Downs.

Entrenado por Steve Asmussen, miembro del Salón de la Fama, Magnitude trabajó poco después de las 6 de la mañana (hora del este) en una pista rápida. Galopó seis furlongs en 1:15.80, según el cronometrador de Churchill Downs, John Nichols.

Asmussen ha ganado el Stephen Foster en dos ocasiones con Curlin (2008) y Gun Runner (2017). Ambos caballos obtuvieron el premio al Caballo del Año y se convirtieron en dos de los sementales más influyentes de este deporte.

Cuatro caballos han utilizado sus victorias en el Stephen Foster como parte de sus campañas para el título de Caballo del Año. Junto con Gun Runner y Curlin, los otros son Black Tie Affair (1991) y Saint Liam (2005). Además, dos subcampeones del Stephen Foster fueron posteriormente coronados Caballo del Año: Mineshaft (2003) y Wise Dan (2012).

Recordamos que esta prueba pertenece a la Breeders’ Cup Challenge Series “Win and You’re In” (Si ganas, estás adentro), que otorga una plaza directa a la Breeders’ Cup Classic (G1.