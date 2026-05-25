¡Paco López, por fin pega una!

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Días después de que PETA alegara en una queja ante la Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA) que López había violado las normas sobre el uso del látigo al ganar el Preakness Stakes (G1) en Laurel Park el 16 de mayo, los comisarios de la Comisión de Carreras de Maryland, aseguraron que no se justifica ninguna acción.

Paco López absuelto de las acusaciones por Maryland

PETA, un grupo defensor de los derechos de los animales, afirmó el 18 de mayo que, en el Preakness, López pareció cometer una "grave infracción del reglamento" al levantar su fusta por encima de su cabeza antes de golpear con ella a Napoleon Solo durante la recta final del Preakness Stakes (G1)

Las normas de HISA prohíben tal acción, y PETA dijo que los reguladores deberían considerar si López, quien ya ha sido sancionado por esa infracción y otras, debería perder su parte del premio (120,000 dólares) y ser expulsado de las carreras.

Napoleon Solo, entrenado por Chad Summers para Gold Square LLC de Al Gold, presionó el ritmo marcado por Taj Mahal en el Preakness. Tomó la delantera cerca del poste del cuarto de milla, y López inmediatamente miró hacia atrás dos veces para ver si se acercaba algún competidor.

Continuó mirando hacia atrás durante la recta final —“Ocho o nueve veces”, según el recuento — mientras animaba a su montura a conseguir una victoria por 1 1/4 cuerpos.

Comisarios de la Comisión de Carreras de Maryland, afirmaron que Paco López no infringido la norma. Además, aseguraron que López golpeó al caballo cuatro veces en la recta final, muy por debajo del límite de seis golpes.

La HISA respeta decisión de Laurel Park

HISA declaró anteriormente que se "respetaría al proceso independiente de revisión y resolución de controversias de los comisarios". Por lo que, desestima algún castigo luego que las autoridades de Maryland, afirmaran que no se violó la norma.

En un comunicado, un portavoz de HISA declaró: “Tras la revisión de la carrera y de todos los hechos relevantes por parte de los comisarios, no se encontró ninguna infracción del reglamento de HISA sobre el uso del látigo. HISA respeta y apoya la revisión independiente y la aplicación del reglamento por parte de los comisarios”.