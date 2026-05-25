Breeders’ Cup: Chile recibe el Gran Premio Club Hípico de Santiago Falabella (G1) este domingo

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La Breeders’ Cup en su calendario internacional para la Challenge Series “Win And You´re In” (Si ganas, estás adentro), llega este domingo al hipódromo de Club Hípico de Santiago de Chile, en la que corre el Gran Premio Club Hípico de Santiago Falabella (G1). Prueba que otorga un puesto directo para la Breders’ Cup Turf (G1).

Breeders’ Cup: Un puesto directo para la Turf (G1)

La Breeders' Cup Challenge Series 2026, llega a su edición 20 como clasificatorio internacional para el Campeonato Mundial Breeders' Cup que se disputará en su edición 43. Esta Serie, que reúne a 14 países de cinco continentes, otorga plazas directas en el evento principal, que se llevará a cabo del 30 al 31 de octubre en Keeneland, Kentucky.

El Clásico Club Hípico de Santiago se corre desde el año 1903, y durante la historia ha sufrido modificaciones en las distancias. Inicio a una distancia de 1,300 metros, pasando a 1,600 y 1,800, en la actualidad este premio se corre a 2,00 metros en pista de grama.

Los 13 caballos inscritos confirmados para disputar la edición de la temporada 2026 del prestigioso Clásico Grupo 1 Gran Premio Club Hípico de Santiago - Falabella son los siguientes:

Created

Eccentric

Frateli La Vita

Good Deal

Lorenzo

Morikawa

My Way

Nartella

Noche Sublime

Owen Jeep

Salta Eterno

Torna

Cinque Terre

Breeders Cup 2025: Beneficios del Challenge Series Breeders’ Cup

Como parte de los beneficios de la Challenge Series, la Breeders' Cup cubrirá las cuotas de inscripción del ganador del Gran Premio Criadores para que participe en la Longines Breeders' Cup Distaff, que se correrá a 1 1/8 millas sobre tierra en Del Mar.

La Breeders' Cup también proporcionará viáticos a todos los participantes residentes fuera de Norteamérica para competir en el Campeonato Mundial. El ganador del Challenge debe ser nominado al programa de la Breeders' Cup antes de la fecha límite de preinscripción del 20 de octubre de 2025 para recibir las recompensas.