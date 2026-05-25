Jinete del inmortal Romantic Warrior, James McDonald ha recibido una multa y suspensión cuantiosa

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Este domingo 24 de mayo el extraordinario ejemplar Romantic Warrior hizo historia en el hipódromo de Sha Tin. El campeón se impuso en la Standard Chartered Champions & Chater Cup, una exigente prueba de 2.400 metros sobre la pista de grama que repartió una bolsa de 13 millones de dólares de Hong Kong, para convertirse en el tercer ejemplar en la historia en ese país.

James McDonald suspendido y multado

Luego de la gran exhibición de poder y superioridad este domingo en Sha Tin, el destacado jinete James McDonald ha sido suspendido por conducción imprudente después de que Romantic Warrior completara la Triple Corona de Hong Kong el domingo.

El jinete de 34 años, que ha montado a Romantic Warrior en todas sus carreras desde 2024, condujo al estimado ejemplar de ocho años entrenado por Danny Shum a su decimoquinta victoria de máximo nivel en la Champions & Chater Cup (Gr1).

Sin embargo, los comisarios del Hong Kong Jockey Club determinaron que McDonald había dirigido a Romantic Warrior hacia la trayectoria de Deep Monster a 300 metros de la meta, lo que provocó que Deep Monster fuera frenado para evitar contacto con Numbers, que finalmente quedó en segundo lugar. Deep Monster terminó tercero.

Tras la carrera, los comisarios llevaron a cabo una investigación sobre posibles injerencias, pero las clasificaciones no se modificaron. McDonald, por esta acción recibe una suspensión de ocho días para competir comenzará el 3 de junio y finalizará el jueves 11 de junio.

Además, el jockey fue multado con 120,000 dólares de Hong Kong (11.354 libras esterlinas).