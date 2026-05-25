Uno menos a dos semanas para la edición número 158 del Belmont Stakes (G1)

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Luego de observado los dos primeros pasos de la triple corona estadounidense, con ganadores distintos y con posibilidades de tener ahora un doblecoronado para el tercer paso de la tradicional tripleta estadounidense. El primer sábado de junio, albergará al Belmont Stakes (G1), que se correrá en el hipódromo de Saratoga, que suple a Belmont Park, debido a las remodelaciones que está sujeto en estos momentos.

Belmont Stakes: Se puede presentar una revancha

Siete ejemplares de los que se encuentran en la lista de los posibles corredores para la edición 158 del tercer escalón de la Triple Corona Americana estarían presentes. Esta lista la encabezan la superfecta del Kentucky Derby (G1); Golden Tempo, Renegade, Ocelli y Chief Wallabee.

El ganador del Preakness Stakes (G1) el pasado sábado, Napoleon Solo, pasará este evento para dirigirse al Haskell Stakes (G1) que se realizará el 18 de julio en el óvalo de Monmouth Park, por una bolsa $1 millón de dólares en premios, así lo confirmó su entrenador Chad Summer, la mañana de este lunes.

Golden Tempo, Renegade, Ocelli y Chief Wallabee, que pasaron el Preakness, serían acompañados por Commandment (séptimo en el Derby), Emerging Market (Décimo) y Potente (duodécimo), debido a que So Happy, no estará presente, según sus conexiones lo informaron el pasado fin de semana.

A esta lista se le unen, Ottinho, Chip Honcho, Growth Equity, y el Powershift, compañero de establo y colores de Renegade, quienes ejercitaron a la par el pasado fin de semana, y sus conexiones confirmaron su posible actuación.

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