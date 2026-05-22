El héroe del Kentucky Derby (G1) Golden Tempo se retira como semental para el 2027 en esta granja en Estados Unidos

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La mañana de este viernes se pudo conocer el ganador del Kentucky Derby (G1), Golden Tempo, está será su última campaña como corredor activo, para retirarse en el 2027 como rol de semental en el prestigioso establecimiento de cría en el Lane's End Farm.

Golden Tempo estará en el Lane's End Farm

Golden Tempo, criado en Phipps Stable y St. Elias Stables, ganador de la última edición del Kentucky Derby (G1) con la monta de José Luis Ortiz para la entrenadora Cherie DeVaux, quien se convirtió en la primera mujer entrenadora en ganar esta prueba, sus conexiones han decido retirarlo de las pistas de carreras para la temporada 2027, y reincorporarlo al plantel de sementales del afamado Lane's End Farm.

Golden Tempo, cumplirá con su cronograma de carreras para este 2026, como se tiene previsto. Luego irá como reproductor para la temporada de monta del próximo año. Hasta la fecha, este hijo de Curlin, tiene un récord de 3-0-2 en cinco carreras con ganancias de $3,433,000.

Lane's End Farm no ha anunciado si Golden Tempo competirá el próximo año. Los anuncios sobre las tarifas de monta suelen hacerse cada otoño.

Tras saltarse el Preakness Stakes (G1) del 16 de mayo en Laurel Park, Golden Tempo tiene previsto correr a continuación en el Belmont Stakes (G1) del 6 de junio en el hipódromo de Saratoga, donde se espera que se enfrente a Renegade, entre otros destacados caballos de 3 años, en la tercera y última etapa de la Triple Corona.