¡Atleta Meridiano 2025 al ataque en Churchill Downs! Conoce sus montas clave para este sábado

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Este sábado Churchill Downs, continua con su meeting de verano que culmina en agosto, y las selectivas no cesan de estar presente. Este sábado 23 de mayo se presenta Keertana Stakes valorada por $250,000 en distancia de 2,400 metros en pista de grama. En la que el Atleta Meridiano 2025, Junior Alvarado tiene tres compromisos entro ellos Sultana en la prueba más rentada de la cartelera.

Churchill Downs: Junior Alvarado lleva tres montas claves

El foco de atención para Alvarado estará en el Keertana Stakes, una carrera de largo aliento programada en distancia de 2,400 metros, con la yegua Sultana.

Alvarado viaja exclusivamente para retomar la conducción de esta entrenada por Kevin Attard, con quien ya tiene un historial de éxito rotundo. Junior la guio magistralmente a la victoria en el Orchid Stakes (G3) en Gulfstream Park a finales de marzo.

Análisis del Ritmo de Carrera: Sultana es una yegua atropelladora con una capacidad de resistencia comprobada en distancias extremas (ganadora también en la pista sintética de Woodbine). La estrategia de Alvarado consistirá en medir el fuerte tren de velocidad que presumiblemente impondrá la favorita Ayra Stark. Junior es un especialista en dosificar las energías en trayectos largos sobre el césped, esperando los 400 metros finales para desatar el remate de la yegua. Mantiene una cotización inicial de 3-1 en la línea matutina, lo que la posiciona como la rival directa al triunfo.

Otros compromisos para la jornada

5ª. Carrera: Alvarado aparece con dos montas para William Mott; Consider Me First y Candu Rockette por un Allowance de $127,000. Al ser un ejemplar del establo de Mott, se espera una excelente condición física para rematar con fuerza en la recta final si logra conseguir pista limpia.

6ª. Carrera: Alvarado tiene el compromiso con el debutante Midnight Play Boy, por un Maiden Special Weight (Premio: $120,000) para la cuadra de Riley Mott, en distancia de una Milla (1,600 metros). Una competencia diseñada para ejemplares debutantes o no ganadores en distancias intermedias de aliento. Junior Alvarado destaca notablemente en esta clase de carreras sobre tierra gracias a su paciencia para dosificar las energías de ejemplares jóvenes. Su conducción buscará un avance progresivo sin exigir de más al caballo en los primeros parciales

Junior Alvarado, llega a este compromiso con 45 victorias en la temporada y 2,356 de por vida.