Sociedad Protectora de Animales pide revisión del Preakness Stakes (G1) por esta razón

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Luego del emocionante resultado de la edición 151 del Preakness Stakes (G1) el pasado sábado en Laurel Park, con la victoria de Napoleon Solo con la monta de Paco López para Chad Summers, en el entrenamiento, ha surgido una supuesta violación de las normas de la HISA sobre la conducción de Paco López.

HISA anunció el lunes por la noche que estaba investigando las preocupaciones

La organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) ha expresado su preocupación por la victoria de Paco López en el Preakness Stakes (G1) montando a Napoleon Solo, sugiriendo que López levantó su látigo por encima de su casco en tres ocasiones diferentes antes de golpear a su caballo, en violación de las normas de la HISA.

De igual manera, la Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA) está al tanto de las inquietudes planteadas con respecto a la monta de Paco López en la carrera mencionada en Laurel Park.

De acuerdo con el proceso reglamentario estándar, los comisarios de Laurel revisarán las imágenes de la carrera y todos los hechos relevantes para determinar si se justifica alguna acción según las normas de HISA sobre el uso del látigo. La HISA espera resolución de los comisarios.

Comisarios de Laurel Park investigan la acción

PETA difundió fotos fijas tomadas del video frontal del Preakness que parecen mostrar a López levantando el látigo por encima de su cabeza en violación de la regla 2280 (c) (1) de HISA, que dice: “(c) Un jinete no deberá: (1) levantar el látigo con la muñeca del jinete por encima del casco del jinete cuando use el látigo”.

El portal TDN, reseña: “Los jinetes que infringen repetidamente las normas diseñadas para proteger a los caballos no tienen cabida en las carreras”, según el correo electrónico de PETA enviado a esta prestigiosa cadena comunicacional.

López ha violado las normas sobre el látigo en múltiples ocasiones y ha cumplido al menos seis suspensiones solo en 2025.

PETA insta a los oficiales de carreras a revisar el vídeo y las fotografías para determinar si la conducta de este infractor reincidente justifica la pérdida de su parte de 120,000 dólares del premio del Preakness y su expulsión de las carreras.

El abogado de López, Drew Mollica, dijo: "No tenemos conocimiento de ninguna investigación ni de ningún problema".