Emisael Jaramillo rumbo a su mejor temporada de Stakes ganados en Estados Unidos

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A pesar de una caída sin consecuencias graves durante la jornada del sábado, el jockey venezolano Emisael Jaramillo sumó un nuevo Stakes a su registro personal. El triunfo llegó en el Melair Stakes junto a la yegua Mohaven, en una exitosa alianza con el entrenador John Sadler.

Estados Unidos: Emisael Jaramillo rumbo a su mejor temporada de Stakes ganados

Con este éxito en el mencionado evento selectivo, Jaramillo alcanzó su victoria número 12 del año y la sexta dentro del Hollywood Meet. De esta manera, se consolida como el jinete con más triunfos en Stakes durante el actual meeting californiano, que concluirá el próximo 14 de junio.

Antes de finalizar la primera mitad del año, el experimentado fusta ya superó los nueve Stakes obtenidos en 2025. Además, se encuentra a solo un triunfo de igualar su marca de la temporada 2024 y dejó atrás los 11 lauros alcanzados en 2021.

Jaramillo busca ahora superar sus campañas más destacadas en cuanto a triunfos selectivos. Estas fueron en 2017 y 2019, años donde sumó 15 trofeos a su cuenta personal. En 2016 acumuló la cifra de 16 Stakes, mientras que en 2018 se adjudicó 18 pruebas de esta categoría.

Hasta la fecha, su mejor desempeño histórico en Estados Unidos ocurrió en 2020, cuando conquistó 20 pruebas selectivas. Es importante resaltar que dichos logros sucedieron durante sus campañas en el hipódromo de Gulfstream Park.

En lo que va de este año, Jaramillo acumula cinco Stakes de grado. Este balance ya representa su mejor estadística personal en cuanto a calidad de triunfos y mantiene altas sus posibilidades de alcanzar su primer G1 en territorio estadounidense.