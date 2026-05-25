Mira el debut del potro que costó $1.4 millones entrenado por el venezolano Jorge Delgado

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Este lunes 25 de mayo festivo en Estados Unidos, donde se conmemora el Día de los Caídos (Memorial Day), el hipódromo de Monmouth Park, ubicado en Oceanport, New Jersey, se corre una cartelera de ocho competencias, en donde, tuvo la participación ganadora del esperado hijo de Bolt d’Oro que costó $1.4 millones en subasta como yearling en agosto de 2025 en la Fasig Tipton en Saratoga Sales, lo hace una jornada especial.

Monmouth Park: Debut victorioso de Regent's Park

La segunda carrera de la jornada de este lunes 25 de mayo en Monmouth Park, fue reservada para un Maiden Special Weight de $45,000 en distancia de 900 metros en pista de arena, en la que Regent's Park, un hijo de Bolt d'Oro en Spark, por Speightstown, presentado por el entrenador venezolano Jorge Delgado, debutó con una victoria.

Ante tres rivales, Regent's Park, tomó la delantera ante el pelotón con la monta de Paco López, quien vistió los colores del stud Amo Racing USA, se desplazó muy cómodo en sobre pista Sloppy (encharcada), con splits de :23.30 y :46.45 los primeros 400 y 800 metros de carreras.

López, con el control sobre sus rivales se limitó solo arrear a su conducido hasta la meta agenciar un crono de :52.59 para 900 metros, con una ventaja no menos de dos largos sobre Audible Johnny, que lo persiguió en los últimos 500 metros de carreras. Regent's Park, devolvió $2.40 a ganador en la taquilla.