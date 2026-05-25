Javier Castellano suma un triunfo el domingo y acorta el conteo hacia las 6.000 victorias en Estados Unidos

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Este domingo, el hipódromo de Aqueduct contó con una programación de nueve carreras como parte del meeting que se desarrollará hasta el 28 de junio. En esta jornada, el jockey venezolano Javier Castellano sumó otro éxito a su campaña personal, en la cual busca alcanzar los 6.000 triunfos como profesional en Estados Unidos.

Estados Unidos: Javier Castellano suma una el domingo y acorta conteo hacia las 6.000 victorias

En la cuarta carrera de la jornada en el óvalo de la NYRA, se disputó un Allowance Optional Claiming de $83.000 para yeguas de tres y más años en recorrido de 1.200 metros en arena. La victoria fue para Howling Wind, presentada por James Ferraro y conducida por el astro venezolano Javier José Castellano.

La yegua se impuso en una prueba donde se mantuvo entre los primeros seis puestos. Persiguió parciales de 22.13 en los primeros 400 metros, 45.48 en la media milla y 58.09 en los 1.000 metros. Cerró con un tiempo oficial de 1:11.18 para los 1.200 metros y un remate de 13.09 en los 200 metros finales. Su actuación generó dividendos de $9.42 a ganador, $3.84 al place y $2.80 al show, con una ventaja de 1 cuerpo y ¾.

Howling Wind es una cuatroañera nacida el 27 de abril de 2022. Es hija del semental Solomini en Typhoon Teri, por Stormy Atlantic. Con este resultado, alcanza su segunda victoria en siete presentaciones en el 2026 y llega a tres triunfos en 18 participaciones como purasangre de carreras, con más de $220.000 producidos hasta el momento.

Para el jockey Javier Castellano, este fue su triunfo 55 del año y el sexto del meeting en Aqueduct. Así, suma 5.978 victorias de por vida y se coloca a solo 22 de la mítica cifra de 6.000 fotografías.