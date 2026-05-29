Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 29 de mayo

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La jornada de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, es la primera cartelera de la novena semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista sintética, grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con nueve carreras, que no incluye stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.100m, arena (12:50 p.m. VEN)

Serenity Path (3) ha quedado entre los primeros puestos en tres de sus cinco carreras y fue subcampeona en su última salida, en una distancia mayor .

ha quedado entre los primeros puestos en tres de sus cinco carreras y fue subcampeona en su última salida, en una distancia mayor My Girl Nina (5) tiene dos buenas figuraciones. Puede tener un buen desempeño con respecto a sus últimas.

tiene dos buenas figuraciones. Puede tener un buen desempeño con respecto a sus últimas. I Love Stone (4) también merece ser consideradas.

Segunda carrera: 900m, arena (1:22 p.m. VEN)

Melody Queen (7) media hermana Great Composse. Su mas reciente la califica para este compromiso.

media hermana Great Composse. Su mas reciente la califica para este compromiso. Lamdara (3) lidera el mercado y podría ser la rival a batir en su debut en esta carrera inaugural.

lidera el mercado y podría ser la rival a batir en su debut en esta carrera inaugural. Prime Aurora (2) también merecen ser tenidos en cuenta.

Tercera carrera: 1.000m, tapeta (1:54 p.m. VEN)

Cheri Cheri Lady (1) ganó de forma impresionante en esta misma distancia la última vez y puede repetir la hazaña .

ganó de forma impresionante en esta misma distancia la última vez y puede repetir la hazaña Fire On The Wire (3) terminó en un meritorio segundo lugar en una carrera similar .

terminó en un meritorio segundo lugar en una carrera similar Mimi Willy (4) también merece ser considerada.

Cuarta carrera: 1.700m, tapeta (2:26 p.m. VEN)

Clocklike (3) parece ser el rival a batir tras terminar tercero en esta misma distancia la última vez y debería beneficiarse del cambio a pista de tierra .

parece ser el rival a batir tras terminar tercero en esta misma distancia la última vez y debería beneficiarse del cambio a pista de tierra Justice Prevails (6) par de figuraciones que la dejan de turno para este compromiso.

par de figuraciones que la dejan de turno para este compromiso. Sister Slew (4) también merecen ser tenidos en cuenta.

Quinta carrera, 1.600m, arena (2:58 p.m. VEN)

Coercive (9) debuta en este establo, y lo hace precedido con buen ejercicio para esta carrera.

debuta en este establo, y lo hace precedido con buen ejercicio para esta carrera. Magic Red (4) ganó de forma contundente en Gulfstream la última vez y parece el rival a batir gracias a su experiencia en esta pista .

ganó de forma contundente en Gulfstream la última vez y parece el rival a batir gracias a su experiencia en esta pista Mully's Moon (6) también merecen ser tenidos en cuenta.

Sexta carrera: 1.664m, tapeta (3:30 p.m. VEN)

Coach Kain (5) baja de categoría tras una serie de buenos resultados en grados superiores y recibe nuestra confianza como el DATO CLAVE de la jornada.

Séptima carrera: 1.600m, arena (4:04 p.m. VEN)

Magnate (2) es ganador de nueve carreras en distancia de intermedia. En Chile fue veterano en este recorrido.

es ganador de nueve carreras en distancia de intermedia. En Chile fue veterano en este recorrido. Skellig Michael (7) terminó en un meritorio segundo lugar en esta misma distancia y pista la última vez, y parece ser el rival serio.

terminó en un meritorio segundo lugar en esta misma distancia y pista la última vez, y parece ser el rival serio. Hop Sing (5) también merecen ser tenidos en cuenta.

Octava carrera; 1.200m, arena (4:35 p.m. VEN)

VANDERBILT (3) terminó segundo por poco en esta misma pista la última vez y se merece el voto para mejorar su actuación .

terminó segundo por poco en esta misma pista la última vez y se merece el voto para mejorar su actuación Pic Three (2) tuvo un buen desempeño al quedar segundo en Tampa Bay Downs la última vez.

tuvo un buen desempeño al quedar segundo en Tampa Bay Downs la última vez. Neo Zapper (6) merece ser considerado.

Novena carrera, 1.100m, tapeta (5:07 p.m. VEN)

Best Minet Yet (5) es un ganador en 1,200 metros, tiene experiencia y este grupo se le puede presentar.

es un ganador en 1,200 metros, tiene experiencia y este grupo se le puede presentar. Golden Ambition (1) ganó de forma contundente en esta misma pista la última vez y parece ser el rival para considerar .

ganó de forma contundente en esta misma pista la última vez y parece ser el rival para considerar Losmastix (8) también merecen ser tenidos en cuenta.

Décima carrera, 1.000m, tapeta (5:39 p.m. VEN)

Readier (2) es ganador de cinco en esta distancia y su carrera anterior lo califica para este compromiso.

es ganador de cinco en esta distancia y su carrera anterior lo califica para este compromiso. Air Force Cruising (3) es ganador de tres en la distancia, debe mejorar ante este grupo.

es ganador de tres en la distancia, debe mejorar ante este grupo. Surf's Up (4) ganó en esta misma pista en enero y podría recuperarse tras su decepcionante actuación la última vez.

Undécima carrera, 1.600m, grama (6:11 p.m. VEN)