Hijo de Flightline que costó $1.8 millones voló en su crono y tiene nombre para su debut

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El semental Flightline se convirtió en una sensación al ser retirado invicto después de seis presentaciones, consiguiendo sus cuatro últimas victorias en carreras de Grado 1: la Breeders' Cup Classic, el Pacific Classic Stakes, el Metropolitan Handicap y los Malibú Stakes. Para sus dueños, Hronis Racing LLC, Siena Farm LLC, Summer Wind Equine LLC, West Point Thoroughbreds y Woodford Racing, LLC, quienes optaron por presentarlo a Lane's End Farm para su campaña como semental desde 2023.

Flightline lo mejor en cada una de las subastas

La primera generación a pie se produjo en el año 2024, con yearlings que fueron presentados en las subastas. En la temporada de 2025, estos mismos yearlings fueron mostrados como potros en entrenamiento y han dejado una impresión notable con sus espectáculos. Esta temporada, su campaña como potros de dos años empieza.

Uno de ellos es Powerline, un potro de dos años hijo en la yegua Park Avenue (Quality Road), que fue adquirido por $1.8 millones por Summer Wind Equine LLC & Sarah S. Farish, consigunado por Lane’s End, en la Fasig Tipton New York Saratoga en la selecta subasta de Yearling 2025.

Powerline, fue visto en entrenamiento en el hipódromo de Keeneland para la cuadra de Steve Asmuseen. Powerline, suma cuatro ejercicios. El último de ellos (video) fue el pasado 20 de mayo desde la gatera 800 metros en :47.40 el más veloz de 31 realizados.