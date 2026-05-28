Flavien Prat es el nuevo líder de todos los tiempos en este hipódromo en Estados Unidos

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Este lunes, en Estados Unidos, se conmemoró el Memorial Day, con eventos hípicos en distintos hipódromos, entre ellos Santa Anita Park. En este hipódromo de Arcadia (California), Flavien Prat logró un hito histórico tras conseguir la victoria en el Shoemaker Mile Stakes (G1) en pista de grama.

Flavien Prat histórico en Santa Anita Park

Este lunes, Flavien Prat logró dos triunfos en tres participaciones. Con Formidable Man, bajo el mando de Micahel McCarthy, se ganó los stakes Shoemaker Mile Stakes (G1) y Hollywood Gold Cup (G2), con Forged Steel para Saffie Joseph Jr.

Con la victoria en el Shoemaker Mile Stakes (G1), el jinete francés se convirtió en el líder absoluto de la lista histórica de dinero ganado desde 1976 en pistas de grama en este circuito californiano, al superar a Kent Desormeaux, con Formidable Man.

Hasta esa fecha, Kent ha acumulado $35,700,000 y Prat lo ha sobrepasado por $100,000 con esta victoria, para totalizar $35,800,000 en carreras de césped. De igual manera, Flavien Prat se encuentra a la cabeza de la estadística en pista de grama por las victorias obtenidas, con 519, dos más que Desormeaux. Los jinetes permanecen activos.