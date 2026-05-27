Tarde pero seguro: Hija de Tiz the Law valorada por $1.9 millones hace su estreno este fin de semana

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El hipódromo de Santa Anita Park anunció el domingo nueve carreras, entre las cuales se encuentra la Triple Bend Stakes (G3) de $100,000, que es la más prestigiosa de todas. Además de varias pruebas especiales para principiantes o no ganadores, donde se presenta Moona Lisa, entrenada por Bob Baffert con la monta de Juan Hernández.

Santa Anita Park: Moona Lisa hace su estreno a los 4 años

La sexta carrera del día tuvo lugar en un Maiden Special Weight de $65,000, con una distancia de 1,200 metros y la participación de cinco hembras debutantes o que no habían ganado antes. Una de las competidoras es Moon Lisa, la hija de Tiz the Law en Moonlight Sky por Sky Mesa. Para esta carrera hace su estreno al menos con ocho ejercicios. A saber, los más recientes:

· 24 de mayo: 1,000 en 1:00.00, el quinto más veloz de 61 desde el aparato.

· 17 de mayo 1,000 en :59.20 (1/61 the gate).

· 10 de mayo 1,000 en :59.00, (1/77 the gate).

· 3 de mayo 800 en :47.00 (1/78 the gate)

Moona Lisa, propiedad de Michael Lund Petersen, costó $1.9 millones y debuta este domingo en Santa Anita Park con la monta de Juan Hernández para el entrenador Bob Baffert.

Esta hija de Tiz the Law fue adquirida en abril de 2024 durante el segundo día de las Ventas de Ocala (OBS) de potros dosañeros en entrenamiento, identificada como el Hip 365, que trabajó 400 metros en un récord de 20 1/5 previo a la subasta.

Moona Lisa hace su estreno tarde, a los 4 años, para los colores de Michael Lund Petersen, ante cuatro enemigas. Es la sexta de la jornada e inicia a las 6:30 p.m. hora venezolana.